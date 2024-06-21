東京都知事候選人貼「M字腿裸女海報」！女主角本人謝罪了

▲櫻井MIU宣布退出河合悠祐的競選活動。（圖／翻攝櫻井MIU X、河合悠祐 X）



記者王佩翊／綜合報導

日本前市議員、東京都知事選舉候選人河合悠祐日前當街張貼裸女圖作為競選海報，而照片中的女性僅遮住三點，引發市民抗議，同時也被警方要求撤除。對於一切爭議，裸女海報的主角「櫻井MIU」 21日也在社群平台X上發文謝罪道歉。

根據《共同社》報導，43歲的河合悠祐2022年當選埼玉縣草加市議員，而為了出馬此次的東京都知事選舉，他特地請辭，全力備選。河合悠祐大學畢業後曾任喜劇藝人，他這次找來選美皇后「櫻井MIU」合作，打造讓人瞠目結舌的競選海報。

▲河合悠祐在公開場所張貼18禁競選海報，隨即被警方警告。（圖／翻攝河合悠祐X、櫻井MIU X）

海報中，櫻井MIU只遮住3點，並大膽以M字腿姿勢拍攝，上面還寫上「不要限制表現的自由」。由於海報是貼在所有民眾都會經過的公告欄，因此立即引發爭議，警視廳20日依違反迷惑防止條例，對河合發出警告，並要求立即去除這些海報。

河合悠祐為了宣傳，甚至還打扮成電影小丑的形象，吸人眼球。由於河合的政見包含推行「一夫多妻制」，因此也在其他競選海報中打扮成小丑並左擁右抱。

ご報告



拝啓 この度、名もなき様及び関係者の皆様へご心配とご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。



わたくし桜井MIUはこれまで名もなきイメージガールとして活動してきましたが、2024年6月20日を持ちまして名もなきイメージガールを降板させていただきます。… — 桜井MIU♡都知事選ポスターGAL????????MISS UNIVERSAL QUEEN ????????初代女王 (@chantichanti22) June 20, 2024

河合的競選團隊收到警告後，立即撤除海報，而他們也辯稱，最初以為張貼這些海報是合法的。櫻井MIU 21日在X平台謝罪道歉，並強調會辭去河合悠祐競選團隊的Show Girl職務。