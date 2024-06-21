長髮妹拍美照「硬上奈良鹿」險洩春光　網友開罵：放開那頭鹿

▲妹子到知名的奈良公園找鹿鹿拍照，但她卻直接坐在一頭鹿的身上。（翻自TikTok）

圖文／鏡週刊

日本與中國網友近日流傳一片段，一名妹子到知名的奈良公園，找鹿鹿拍照，但她卻直接坐在一頭鹿的身上，引發許多網友撻伐與批評。

影片可見，這名妹子硬上一頭奈良鹿，直接坐在鹿的身上拍美照，鹿鹿沒有反抗，但一臉無奈低頭吃草。此外，不少網友也鷹眼發現，妹子在騎乘鹿的過程中，險些露底洩春光。

但這段影片，近日引發許多日本與中國網友討論，更有許多網友直指，這名妹子就是中國人，又再度發生中國遊客的無良事件。另外也有日本網友直呼：「鹿要承受太重的重量，感覺牠很痛苦。」、「放開那頭鹿！」、「鹿鹿好可憐。」、「第一次看到有人這樣跟奈良鹿拍照...」



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