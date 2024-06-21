　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長髮妹拍美照「硬上奈良鹿」險洩春光　網友開罵：放開那頭鹿

妹子硬上奈良鹿，騎乘險洩春光！網驚「又是中國人」。（翻自TikTok）

▲妹子到知名的奈良公園找鹿鹿拍照，但她卻直接坐在一頭鹿的身上。（翻自TikTok）

圖文／鏡週刊

日本與中國網友近日流傳一片段，一名妹子到知名的奈良公園，找鹿鹿拍照，但她卻直接坐在一頭鹿的身上，引發許多網友撻伐與批評。

影片可見，這名妹子硬上一頭奈良鹿，直接坐在鹿的身上拍美照，鹿鹿沒有反抗，但一臉無奈低頭吃草。此外，不少網友也鷹眼發現，妹子在騎乘鹿的過程中，險些露底洩春光。

但這段影片，近日引發許多日本與中國網友討論，更有許多網友直指，這名妹子就是中國人，又再度發生中國遊客的無良事件。另外也有日本網友直呼：「鹿要承受太重的重量，感覺牠很痛苦。」、「放開那頭鹿！」、「鹿鹿好可憐。」、「第一次看到有人這樣跟奈良鹿拍照...」

@deerlife495 鹿と一緒に座っているととても美しい気分になります。| Travel to japan | short video #foryoupage #shorts #viralvideo #tiktoknarapark #tiktoknara #traveltojapan #deerpark ♬ original sound - 奈良の鹿


更多鏡週刊報導
中國人妻遊韓放任小孩隨地大便　誇張影片曝光！濟州人怒諷「比狗屎不如」
【死亡片】正妹在海邊與男友激吻　下一秒被海浪捲走凶多吉少
變態！男大生打工偷遍女同事水壺「加體液」　受害女聞到噁味蒐證逮人

ET快訊
瑜珈褲嫩妹正面照曝光！　露肩親暱合照蕭淑慎老公
快訊／火星人布魯諾來了！　9月高雄開唱
快訊／覆議案表決　結果出爐！
快訊／《淚之女王》金智媛6／25來台！　將與周杰倫同台
關29年10月嫌太久！　李宗瑞提釋憲「慘被打臉」
LIVE／蕭淑慎尪被控「離婚當幌子」騙財色　泰女來台讀大學賣
麥加朝聖者屍體堆滿車！　驚悚畫面曝
交往1個月都戴套還是中！　妹子電燒3次哭：又復發
藍鷹行動驚現納粹旗！　自己人狂勸快收起來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20歲男被朋友騙去醫院做手術　醒來發現「變性成女生」被迫結婚

長髮妹拍美照「硬上奈良鹿」險洩春光　網友開罵：放開那頭鹿

美中5年來首度半官方核武對話　中方：不會在台海戰爭動用核武

南韓京畿城南市砸逾4億　打造全民心理健康計畫提供專業心理諮詢

12歲女深夜離家　隔天陳屍小溪「生前遭性侵殺害」最後畫面曝光

麥加朝覲屍體堆滿車！埃及658人死亡　政府急成立危機小組

日本航太機構JAXA遭駭客攻擊！　「高機密合約」疑外洩

聯合航空「起飛爆出噪音」載124乘客急折返　引擎零件脫落

極端高溫奪命！多國熱浪野火爆發　今夏恐成最熱酷暑

北韓軍人「越過軍事分界線」南韓鳴槍警告！　本月第3次

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

中捷受傷高中生曝不逃跑原因　首露面！感謝英勇「許瑞哥哥」

20歲男被朋友騙去醫院做手術　醒來發現「變性成女生」被迫結婚

長髮妹拍美照「硬上奈良鹿」險洩春光　網友開罵：放開那頭鹿

美中5年來首度半官方核武對話　中方：不會在台海戰爭動用核武

南韓京畿城南市砸逾4億　打造全民心理健康計畫提供專業心理諮詢

12歲女深夜離家　隔天陳屍小溪「生前遭性侵殺害」最後畫面曝光

麥加朝覲屍體堆滿車！埃及658人死亡　政府急成立危機小組

日本航太機構JAXA遭駭客攻擊！　「高機密合約」疑外洩

聯合航空「起飛爆出噪音」載124乘客急折返　引擎零件脫落

極端高溫奪命！多國熱浪野火爆發　今夏恐成最熱酷暑

北韓軍人「越過軍事分界線」南韓鳴槍警告！　本月第3次

新家裝潢好！大姑卻狂嫌「哪有人這樣的」　她傻眼：為何有這種人

普拿疼7月漲價10%！每盒估貴10到15元　藥師：其他業者也觀望中

賓士超速40km被吊牌　車主買假牌繼續上路！結果被AI抓到慘了

告蕭淑慎尪騙財色…瑜珈褲嫩妹正面照曝光！電眼露肩親暱合影

假國中主任要訂鋼琴+牛肉罐　生意上門急匯款訂貨...結果是騙局

陸「快遞小哥」巴黎奧運申請出戰！　曾獲北馬「非職業第一」殊榮

為看一眼邊佑錫！粉絲買黃牛票「竟收下體猥褻片」　受害者達百人

板橋全新地景「彩虹宇宙」亮相！周末變裝皇后、芭比電影免費看

椎間盤突出急遽惡化！　Crush「動手術」暫停活動

不只想奪牌、更想摘金！楊勇緯盼再發揮影響力推廣柔道

國際熱門新聞

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

才PO「去表演了」！大馬女歌手慘死　

新宿活春宮？　女用「包包遮擋」被狂揉坐立不安

孩半夜偷上網！虎爸癱瘓信號　害鄰居崩潰

止痛藥換自來水　惡魔護士害死16患者

「飢餓遊戲」影星唐納蘇德蘭逝世　享壽88歲　

紀錄影像曝　奧本海默曾致歉原爆受害者

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤

麥加朝覲屍體堆滿車　埃及658人死亡

童狂吐口水　家長還嗆你有小孩就懂

更多熱門

相關新聞

日航太機構JAXA遭駭客攻擊！機密合約疑外洩

日航太機構JAXA遭駭客攻擊！機密合約疑外洩

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）稍早透露，2023年至目前已數度遭到駭客入侵，懷疑有資料可能因此外洩，其中包含與外部企業簽訂的高機密保密合約。

脫北團體再撒30萬張傳單！

脫北團體再撒30萬張傳單！

日本國寶「京都知恩院三門」木柱遭刻字

日本國寶「京都知恩院三門」木柱遭刻字

台積電股價叩關千元！　達人揭最佳「上車」價

台積電股價叩關千元！　達人揭最佳「上車」價

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

關鍵字：

奈良鹿奈良公園日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

情侶撞球館活春宮！　友人竟近距離教學

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

唐治平摸狗突問「要不要死」　便當店員工驚嚇

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

藥局保險套常滯銷　一堆放到過期

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

重機女「強風掀裙」秀臀部刺青　註明2字傻眼

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面