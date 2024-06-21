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脫北團體再撒30萬張傳單！空飄20顆氣球　USB裝「冬季戀歌」

▲自由北韓運動聯盟先前就曾多次朝北韓空飄氣球、傳單。（圖／達志影像／美聯社）

▲自由北韓運動聯盟先前就曾多次朝北韓空飄氣球、傳單。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

脫北者團體自由北韓運動聯盟20日晚間再次向北韓空飄20顆大型氣球，內含30萬張傳單、USB與1美元紙幣。該團體指出，傳單上寫著「唯一祖國大韓民國深愛北韓人民」的字句，而USB中則存有南韓流行音樂與韓劇。

根據《韓聯社》報導，自由北韓運動聯盟21日透露，20日晚間10時至午夜之間，他們在京畿道坡州空飄了20個大氣球，內含傳單、USB以及1美元紙幣。傳單上寫著，「三千里錦繡江山，八千萬民族的唯一祖國『大韓民國』愛著北韓人民。」而USB中則存有韓劇《冬季戀歌》以及南韓男歌手林英雄的歌曲。

坡州市當局也表示，事發當時已接獲該團體空飄氣球的通報，因此工作人員也親自前往現場，不過未直接阻止。政府人員到場後，自由北韓運動聯盟則轉移地點，繼續空飄傳單。

自由北韓運動聯盟代表朴尚學表示，除非金正恩親自為向南韓空飄「垃圾氣球」道歉，否則他們將繼續向北韓發送「愛與自由、真理的信件」。

此前，該組織已於5月10日和6月6日分別向北韓空飄了傳單。北韓對此表示強烈反對，並於5月28日至6月9日期間向南韓空飄垃圾氣球，同時威脅如果再有傳單飛過來，將以數倍的垃圾回敬。

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