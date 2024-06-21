日本國寶「京都知恩院三門」木柱遭刻字　警方調查中

記者張方瑀／綜合報導

日本京都著名寺院知恩院的「三門」（正門）有一根木柱疑似遭人刻上類似字母S與D的字樣，受損面積約為長18公分、寬12公分，目前尚不清楚這是否是遊客所為，警方已展開調查。

根據NHK報導，知恩院一名工作人員在18日下午2時左右發現三門柱子上有刮痕，疑似遭人刻上類似字母S與D的字樣，受損的柱子刮痕面積約為長18公分、寬12公分，高度距底座約1.6公尺。

▲日本京都知恩院。（圖／VCG）



院方隔天隨即與京都市文化財產保護部門官員共同檢視受損情況，並於19日下午報警；目前尚不清楚這是否是遊客所為，警方已依涉嫌違反文化財保護法展開調查。

知恩院是日本佛教淨土宗鎮西派的總本山，其三門建於江戶時代初期的1621年，由德川幕府第二代將軍德川秀忠下令建造，高24公尺，寬50公尺，是日本現存最大的木製門之一，並於2002年被日本政府指定為國寶。

知恩院指出，三門會在晚上關閉柵欄，並設有感應器以通知保安人員；白天也有定期巡邏，但並未發現可疑人物，目前已計劃加強安保，包括增設監視器。

此外，知恩院已向文化廳報告受損情況，並將與文化廳共同探討修繕方法。知恩院執事新谷仁海表示，「這種行為是無法容忍的，讓人震驚，我不明白在信仰之地留下這種傷痕有何意義，這也讓我心裡受到傷害，我們會加強安保，讓更多人能安心參訪。」