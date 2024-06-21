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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／藍鷹沿遮蔽處擺椅子躲豔陽　還沒開完票就收椅鳥獸散

▲▼國民黨「藍鷹行動」挺國會改革現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨「藍鷹行動」挺國會改革現場。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院21日表決行政院提出的國會改革修法覆議案，投票程序在上午11點14分結束，目前正在開票中。場外部分，國民黨動員「力挺國會改革 藍鷹翱翔 弊案現形」挺改革活動，在上午8點30分活動開始後群眾陸續聚集，但在11點時許，活動單位開始收拾椅子，本來擺滿青島東路、林森南路的紅椅轉瞬就收得乾乾淨淨堆在路旁。

▲▼國民黨藍鷹現場。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨今借青島東路、鎮江街到林森南路這段路權，號召「藍鷹行動」力挺國會改革。國民黨團表示，這次由國民黨中央黨部及立法院國民黨團協力籌辦，邀請全國支持國會改革、希望陽光照進立法院的鄉親一起共襄盛舉，走上街頭把過去8年對民進黨貪汙腐敗、專制傲慢的不滿吶喊出來。

由於今天氣溫高達31度，十分炎熱，現場聚集的支持者幾乎人手一把陽傘遮蔭，許多立委、議員等民代辦公室紛紛在現場發放手搖扇，堪稱是最熱門的應援小物。

不過太陽實在太大，主辦單位將椅子沿著路旁的樹蔭、騎樓、大樓外牆等陰涼處排放，呈現中間道路寬敞、民眾都集中在兩側的有趣現象。

隨著立院議場內投票程序完成進入開票階段，場外陸陸續續有支持者離場，活動會場後方的支持者幾乎跑光光，主辦方也先將椅子進行收整，先行整理完堆放在周邊道路，只剩舞台前方仍有持者聚集。

▼國會覆議戰，藍鷹行動收椅子。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼國會覆議戰，藍鷹行動收椅子。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼國會覆議戰，藍鷹行動收椅子。（圖／記者陳家祥攝）

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