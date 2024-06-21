快訊／國會改革覆議案遭否決　行政院證實：下一步將提釋憲

▲國會改革覆議案，投票結果出爐，藍白否決覆議案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院會21日針對國會改革覆議案進行表決，最終結果62票「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」、51票「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」，覆議案不通過。對此，行政院發言人陳世凱回應，行政院跟大多數國人一樣，感到十分沈痛與遺憾；至於下一步，陳說，院長已經說明會採取憲政上的救濟手段，「最重要的救濟手段就是聲請釋憲」，最快提出的時間點是在總統公告成為法律後。

針對覆議的問題，陳世凱說，很多人問，為什麼行政院明明知道會有這樣的結果，卻仍要提出覆議？我們預期的覆議是在立法院，朝野黨團之間針對法案內容相互對話，再次就條文合理性、合法性以及合憲性進行討論，而這幾天看到的，卻是跟這樣的目標有所偏差。

陳世凱說，從個別立委的質詢過程中可以看出，他們展現出來的主觀態度也讓我們深刻感受到，一般民眾他們真正在憂心的事情。立法院這次的修法，不論是在程序上的瑕疵或是內容引起的憲政爭議，這些都不只是出於一般民眾的質疑和憂慮，也引發許多國內法界、學界的抨擊，諸多條文的修法沒有考量到明確性原則、比例原則、正當法律程序，甚至直接違反過往大法官的解釋。

「依照憲法程序，行政院對於這些窒礙難行的條文，迫不得已提出覆議。」陳世凱指出，按照憲法規定，是在權力分立的憲政設計下，行政院向立法院負責且相互制衡的重要程序，行政院是為了解決這個問題而提出覆議，行政院也是解決這個問提的鑰匙。

陳世凱說，行政院在嘗試轉開門鎖的同時，也啟動了一個可能，一個國會內部再次討論的可能，一個增進國人了解政府體制的可能，一個行政院與民意直接溝通的可能。

「我要再次強調，我們對於這樣覆議被推翻的結果，感到遺憾。」陳世凱說，但是對於覆議過程中，我們對於國人卻是感到驕傲。無論是在幕後課金的阿公阿嬤，或是在炎熱暴雨天氣中親身參與的民眾，我們都衷心感到不捨與敬佩。

陳世凱強調，行政院接下來也會持續努力，作為民眾最堅持的隊友以及後盾，「下一步，昨天院長在立法院答詢時，已經有說明，會採取憲政上的救濟手段，最重要的救濟手段就是透過聲請釋憲的方式進行」。

陳世凱補充，憲法上的救濟，必須要在成為法律之後，就要看總統公布的時間。成為法律是要3天之後，所以時間上應該沒有限制什麼時候，最快就是在成為法律案之後。

而民進黨已經宣佈，覆議案結果出爐後，下鄉宣講的活動仍會持續進行，行政院是否也會加入？陳世凱說，民眾對於行政院的各種決定，如果有不了解的地方，行政院有責任透過各種形式，讓民眾做到更深度的了解。

陳世凱說，前陣子包括他、副發言人甚至院長，都有透過短影音的方式，透過社群或媒體訪問，盡量闡述要提出覆議的原因還有窒礙難行的部分，各種方法都會繼續努力。