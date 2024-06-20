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大陸 大陸焦點 特派現場

「超30年」一遇洪水！　桂林漓江超出警戒水位…江水倒灌市區

記者廖翊慈／綜合報導

廣西桂林連日受上游持續強降雨影響，漓江全線水位出現持續上漲。漓江桂林水文站19日凌晨0時55分出現148.88米的洪峰水位，超出警戒水位2.88米，為超過30年一遇的洪水。

綜合陸媒報導，6月19日上午11時35分，漓江上游大溶江水文站出現了超警戒水位3.90公尺的洪峰水位，是1953年建站以來最大洪水。當日下午5時，桂林水文站水位為148.55米，已超過1998年6月24日內瓦江特大洪水水位（148.40公尺），為1936年以來有實測紀錄的第一大洪水。

▲▼桂林洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼江邊2011年建成的訾洲公園首次被洪水淹沒。（圖／翻攝自微博）

▲▼桂林洪水。（圖／翻攝自微博）

▲桂林洪水造成多地交通癱瘓。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，受強降雨影響，桂林市區安新洲、解放橋等多區域發生內澇，大洲島、小洲島等多個洲島人員被困。桂林海事局派出執法人員，並協調緊急救援隊伍前往內澇區及各洲、島搜尋救助被困人員，分批進行轉移。

▲▼桂林洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼桂林洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼桂林洪水。（圖／翻攝自微博）

▲救援工作仍在進行中。（圖／翻攝自微博，上同）

桂林水文中心19日上午8時30分升級發布了「洪水紅色預警」。桂林海事局也於上午9時40分啟動防汛一級緊急應變，上漲的漓江水倒灌到沿江路面，出現20多處積水路段，10多處交通阻斷。目前相關單位正盡全力投入救災工作中。

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