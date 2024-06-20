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大陸 大陸焦點 特派現場

桂林秒變威尼斯！　新娘洪水中「坐船出嫁」…消防車當婚車

記者廖翊慈／綜合報導

廣西桂林連日受到強降雨影響，導致河水上漲，市區內出現大面積淹水的情況。興安縣一名新娘19日穿著婚紗坐在小船上「出嫁」，一旁的家人們幫忙推著船，路上剛好遇到消防車。消防人員好心順路當了「婚車」，引起熱議。

據《瀟湘晨報》報導，影片中，洪水淹過街道，一位身穿白色婚紗的新娘坐在小船上，撐著傘。一名身穿白色襯衫、西裝褲的男子一手撐傘，一手扶穩小船，在旁邊走。船後，還有一名男子在推船。不少人直呼，桂林洪水讓市內秒變「威尼斯」。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲新娘的父親在後方推著小船。（圖／翻攝自微博）

另一個畫面中，消防車載著新娘、伴娘，往前行駛。車門打開，一名消防員從車上下來。新娘、伴娘在消防員的協助下緩緩下車。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲消防員順路載新娘一程。（圖／翻攝自微博）

該名新娘表示，「誰也沒料到，早上下了很大的雨，水深大概1公尺深，暴雨來得太突然，因為所有事宜都已經安排好了，怕耽誤行程，只好按原計畫舉行婚禮，父親借來小船載我，但因為洪水又急又猛，父親推了很久，連新郎也過來幫忙推，之後遇到前去救災的消防車，剛好順路，就請求消防員載我們一程。」

她還說道，因為救災要緊，來不及請消防員們吃喜糖。消防人員對此回應，只是順路載了一程，隨後就迅速投入救災行動了。

▲▼桂林洪水。（圖／翻攝自微博）

▲桂林洪水已升級至紅色預警。（圖／翻攝自微博）

報導指出，廣西桂林水文中心於19日8點30分發布，市內升級為洪水紅色預警信號。

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