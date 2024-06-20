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大陸 大陸焦點 特派現場

廣西桂林爆1998年來最大洪患！「全城泡水」畫面曝　火車站變泳池

▲▼廣西桂林爆發1998年以來最大洪患。（圖／翻查攝自影片）

▲高鐵站都被淹沒。（圖／翻查攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西6月13日至19日出現持續性暴雨到特大暴雨天氣，此次特大暴雨過程具有暴雨範圍廣、持續時間長、累計雨量大、極端性強等特點。其中，桂林灕江出現了1998年以來最大洪水。19日，當地多位居民稱，桂林主城區已經出現嚴重內澇，多個景區被迫關閉，公交多條線路停運，不少學校也發布停課通知。

桂林火車站官方微博發布消息稱，昨（19日）晚8時許，受桂林地區持續強降雨天氣影響，桂林站廣場出現大淹水，影響車站旅客進出。鐵路部門已組織在桂林站乘降旅客暫時改由桂林北站辦理乘降。廣西網友發布影片可見，桂林站內洪水灌入，候車廳大淹水。

▲▼廣西桂林爆發1998年以來最大洪患。（圖／翻查攝自影片）

據《縱覽新聞》報導，桂林市區的灕江橋下有一個景點，被當地居民稱為「六匹馬」。6月18日，有市民拍攝到「六匹馬」已經被完全淹沒，無法辨認。截至19日8時，灕江上游的大溶江溶江鎮河段已出現建站以來最高的洪水位，洛清江支流的西河永福縣城河段水位回升至警戒線以上1米，並且仍在快速上漲。

居住在桂林市七星區的汪先生表示，今年的洪水可能比1998年還要嚴重。他所住處位於灕江支流小東江旁，據他描述，街邊的一樓店舖已經被水淹沒，周邊區域停電。

另一位居住在桂林市七星區的林先生稱，這是他自2008年來到桂林以來遇到的最大降雨，「主城區因為地勢較低，到處都是積水。我們現在只能在外圍活動，無法前往市中心。水最深的地方，已經達到胸部這個位置。」

林先生還提到，他所在的地方有個七星公園，側門位置的道路已經積水到半人高。一些中小學也陸續在19日上午發布了停課通知，從下午開始停課。

▲▼廣西桂林爆發1998年以來最大洪患。（圖／翻查攝自新華社）

陽朔著名的景區陽朔縣灕江景區在6月17日發布了封航停漂通知，稱受強降雨影響導致灕江水位上漲，存在安全隱患，對超出安全水位的碼頭實施封航停漂。

據桂林交警19日通報，全市多個縣區出現道路積水影響交通通行的情況。其中全州縣轄區省道301線（才灣鎮南洞村至背竹山村）路面路基塌陷，道路中斷，已實施交通管製。公路部門正在緊急搶修，恢復通行時間預計需要3個月。

桂林公交集團也在19日發布通知，共有5條公共交通線路停運，21條公共交通線路改道或縮線運營。

19日下午，桂林市應急管理局工作人員表示，該市已啟動防汛二級響應，各級各部門將全力以赴應對，做好預報預警、防災減災、救災救助等工作，力求最大程度減少洪澇災害帶來的損失，構築汛期安全「堤壩」。

桂林市藍天救援隊隊長韋桂峰稱，19日一早他們就組織了15名隊員加入救援行動中。由於灕江水位上漲過快，上午就有不少市民被困低窪地段。救援隊憑藉兩艘救生艇，對被困人員進行救援和轉移。

▲▼廣西桂林爆發1998年以來最大洪患。（圖／翻查攝自新華社）

鑑於此輪強降雨過程範圍廣、降雨強度大，落區高度重疊、持續時間長、累積雨量大、江河洪水大、致災風險高，按照《桂林市防汛抗旱應急預案》的有關規定，桂林市防汛抗旱指揮部決定於6月19日22時20分將桂林市防汛二級應急回應提升為一級應急回應。

6月19日9時40分，柳州水文中心發布洪峰資訊，柳江柳州水文站出現了洪峰水位，達到了86.3米。這一水位超過了警戒水位（82.5米）3.8米。同時，此次洪峰流量的峰值達到了20700立方米每秒。據瞭解，此次柳江出現的是2009年以來最大洪水，為5～10年一遇洪水。

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