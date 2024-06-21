藍主張國會改革查弊案　王定宇嗆：好意思？國民黨一堆立委更生人

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院今（21日）將針對「國會改革」法案覆議案舉行表決，藍營為此號召支持者組成「藍鷹」行動，在立法院周邊拚戰反國會擴權的青鳥行動。對此，民進黨立委王定宇表示，藍營講別人包吃包完遊覽車動員，結果他發現，是藍鷹行動在做的事，並狠酸，藍主張國會改革要查弊案，結果一堆立委都是更生人。

國民黨針對「國會改革」相關法案覆議之戰，號召支持者在議場外組成藍鷹行動，然而，王定宇一早觀察藍鷹行動發現，國民黨講別人包吃包玩遊覽車動員，結果，都是中國國民黨自己在做的事！

▲「國會改革」相關法案覆議戰，國民黨動員支持者，組成藍鷹行動。（圖／記者陳家祥攝）

王定宇指出，青鳥行動的年輕朋友和民眾都是自己設法來到現場，物資都是社會大眾自己課金募集，相較藍營動員，這才是真實的跨世代主流民意。

此外，國民黨主張推動國會調查權，是為了查民進黨政府的弊案，王定宇則狠嗆，國民黨真的好意思？講說要查弊案，結果綠電收押、開槍起訴、雞蛋造謠收押、網軍造謠被收押……，都是中國國民黨居絕對多數。

最後，王定宇表示，連主張查弊的國民黨立委，一堆都是涉案或是服完刑的更生人。「指控別人不用證據、不用事實，結果迴力鏢打到的都是藍營自己！」