宿舍淋浴間太窄！女大生乳環意外勾到門　「乳頭被撕成兩半」

▲女大生洗澡時遇到可怕意外。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國19歲女大生蒂莉(Tilly Yeats)洗澡時發生離奇事故，有穿乳環的她在學校宿舍狹小淋浴間洗澡，打開門正要離開時不小心勾到乳環，乳頭當場被撕成兩半、扯下一大塊肉下來，現場到處是血，恐怖場面嚇壞前來查看的室友。

居住在德文郡艾希特(Exeter)的女大生蒂莉，在TikTok上分享她的痛苦故事，獲得9萬多點閱。她表示，在宿舍淋浴間洗澡時，乳環不小心勾到門，意外把乳頭扯爛，「我立刻在聊天群組中傳訊息求救，結果有許多女孩前來幫忙，現場到處都是血，我算是沒有很怕血的人，但我當下真的以為我會昏倒」。

Student's nipple tears in half after she catches piercing in uni halls shower https://t.co/0LJ37Dg02Q pic.twitter.com/PDP3uZKP3J — The Mirror (@DailyMirror) June 17, 2024

蒂莉表示，她的乳頭幾乎被扯掉，只剩一部分皮膚連在身上，室友發現後，幫忙把被乳環扯掉的碎肉，先簡單黏回她乳頭上，再報案將她送去急診室，「我的乳頭還在流血，而且一半被扯掉了，急診室護士以前也沒看過這樣的事」。

蒂莉表示，由於破損的乳頭碎塊有保存好，讓護理師成功把她的乳頭縫合回去，目前傷口正在康復中，「這件事情本來讓我滿沮喪的，但我現在感覺好多了，已經沒關係了，就當作是人生多了一個有趣的故事」。