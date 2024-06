宿舍淋浴間太窄！女大生乳環意外勾到門　「乳頭被撕成兩半」

▲女大生洗澡時遇到可怕意外。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

英國19歲女大生蒂莉(Tilly Yeats)洗澡時發生離奇事故,有穿乳環的她在學校宿舍狹小淋浴間洗澡,打開門正要離開時不小心勾到乳環,乳頭當場被撕成兩半、扯下一大塊肉下來,現場到處是血,恐怖場面嚇壞前來查看的室友。

居住在德文郡艾希特(Exeter)的女大生蒂莉,在TikTok上分享她的痛苦故事,獲得9萬多點閱。她表示,在宿舍淋浴間洗澡時,乳環不小心勾到門,意外把乳頭扯爛,「我立刻在聊天群組中傳訊息求救,結果有許多女孩前來幫忙,現場到處都是血,我算是沒有很怕血的人,但我當下真的以為我會昏倒」。

Student's nipple tears in half after she catches piercing in uni halls shower https://t.co/0LJ37Dg02Q pic.twitter.com/PDP3uZKP3J