12歲女深夜離家　隔天陳屍小溪「生前遭性侵殺害」最後畫面曝光

▲女童離家後，被人發現死亡。（圖／翻攝自休斯頓警方）

記者李振慧／綜合報導

美國德州12歲女童喬絲琳(Jocelyn Nungaray)深夜偷偷溜出家中，隔天早上被人發現陳屍在一條小溪，生前疑似遭到性侵並且勒死，殘忍案件引發外界關注。警方後來逮捕2名男子，指控犯下謀殺罪。

居住在休斯頓的12歲女童喬絲琳，16日上午被人在45號州際公路附近一條小溪中發現遺體。家人表示，喬絲琳前天晚上似乎是趁家人都睡著時，偷偷從家中跑出來，被便利商店監視器拍到生前最後畫面。

Two migrants identified as 21-year-old Johan Jose Rangel Martinez & 26-year-old Franklin Jose Pena arrested for murderering 12-year-old Jocelyn Nungaray & dumping her body in a creek in Houston Texas.

Both men are from Venezuela. pic.twitter.com/bkv08Q5Spl — JLR© (@JLRINVESTIGATES) June 20, 2024

警方根據監視器畫面鎖定2名成年男子，後來將同樣來自委內瑞拉的移民，20歲男馬丁內斯(Johan Jose Rangel Martinez)與26歲拉莫斯 (Franklin Jose Pena Ramos)逮捕，調查發現，2名男子在路上發現喬絲琳後，便跟著她一起走進便利商店。

發現屍體的民眾表示，「我當時開車經過，抬頭望向小溪時，還以為飄在水中的是人體模型」，結果調頭發現是屍體。

喬絲琳母親透露，女兒晚間偷溜出來後，在便利商店時曾打電話給13歲男友，當時男友聽到電話中有2名男子找她講話的聲音，「我很生氣他們這樣對我女兒，希望他們能得到報應，她很年輕，才12歲而已」。警方目前正在調查2名被告是否有進行性侵。