12歲女深夜離家　隔天陳屍小溪「生前遭性侵殺害」最後畫面曝光

▲女童離家後,被人發現死亡。(圖/翻攝自休斯頓警方)

記者李振慧/綜合報導

美國德州12歲女童喬絲琳(Jocelyn Nungaray)深夜偷偷溜出家中,隔天早上被人發現陳屍在一條小溪,生前疑似遭到性侵並且勒死,殘忍案件引發外界關注。警方後來逮捕2名男子,指控犯下謀殺罪。

居住在休斯頓的12歲女童喬絲琳,16日上午被人在45號州際公路附近一條小溪中發現遺體。家人表示,喬絲琳前天晚上似乎是趁家人都睡著時,偷偷從家中跑出來,被便利商店監視器拍到生前最後畫面。

Two migrants identified as 21-year-old Johan Jose Rangel Martinez & 26-year-old Franklin Jose Pena arrested for murderering 12-year-old Jocelyn Nungaray & dumping her body in a creek in Houston Texas.

Both men are from Venezuela. pic.twitter.com/bkv08Q5Spl