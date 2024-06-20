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黑心商用甲醇做假酒！37人喝完「胃痛失明」丟命　法醫：含有劇毒

▲南非籍男子史蒂文今年8月間酒後與妻子口角爭執，龍潭警分局2名員警趕往處理時，竟遭其出手強行推開，還以「F」開頭國罵侮辱。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲印度有37人在喝完毒酒後死亡。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的卡拉庫里奇地區（Kallakurichi）過去數日有37人在飲用含毒的烈酒後死亡，另有55人被送院治療。目前，政府逮捕了涉嫌走私者，並對相關官員進行了處分。

據NDTV報導，一位母親形容，她的兒子日前飲用烈酒後，突然出現非常嚴重的胃痛症狀，眼睛也睜不開，於是家人立即將兒子送入院治療，豈料醫院卻認為他只是喝醉了，拒絕收治他。另一位母親也描述了類似的情況，表示兒子在喝完酒後「既看不見也聽不見」，並呼籲當局停止賣酒。

截至目前為止，警方已將一名涉嫌走私酒類的嫌犯逮捕歸案，並拘留了另外2人。調查顯示，部分死者飲用了從非政府經營的酒舖購買酒類後死亡，而法醫也查到，相關酒類含有毒性劇烈的甲醇。甲醇與飲用酒使用的乙醇有著非常相似的氣味，但甲醇含有劇毒，不可飲用，通常用作溶劑、防凍劑等。

這起大規模酒精中毒事件爆發後，邦政府已將當地多名官員停職，其中包括地區警察局長和收稅員。此外，一名禁酒令執行部副警司及多名督察也被停職。目前，邦政府將調查毒酒事件的任務移交給了犯罪偵查部負責，並由馬德拉斯高等法院退休法官B Gokuldas負責進行獨立調查。

首席部長MK史達林（MK Stalin）對此案感到震驚，同時也宣布向每位受害者的家屬提供100萬盧比（約新台幣39萬元）的賠償。他命令官員前往卡拉庫里奇，確保受影響者獲得醫療協助。

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