西班牙恐怖分屍「無頭人彘」路邊燒！行李箱找無四肢　男目睹嚇壞

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西班牙恐怖分屍「無頭人彘」路邊燒！行李箱內找無四肢　男目睹嚇壞

▲▼犯罪現場,殺人,屍體,驗屍,兇殺案,凶殺案。（圖／CFP）

▲一名男子在西班牙度假勝地路邊慢跑時，驚見一具無頭屍體正在燃燒。（示意圖，與本文無關／VCG）

記者張寧倢／編譯

西班牙一名男子日前在瓦倫西亞自治區阿利坎特市（Alicante）西部地區清晨路跑時，看見路邊倒著一具正在燃燒中的屍體，不僅沒有頭顱，四肢也消失，他立刻撥打緊急報案電話，通知警方這個驚悚景象。警察在附近找到一個行李箱，但並未尋獲缺少的殘骸。

根據每日郵報報導，一名男性跑者17日清晨在阿利坎特市西部度假勝地的塞勒塔地區（La Serreta）發現一具正在燃燒冒煙的人體遺骸，緊急服務部門接獲通報後迅速趕到現場處理，警方暴力犯罪小組與航空多媒體小組合力搜索，並利用無人機擴大尋找其他遺失的部位殘骸。

報導指出，警方在陳屍現場附近發現了一個行李箱，但裡頭仍沒有發現四肢和頭部遺骸。這具被肢解的遺體已被送交至阿利坎特法醫研究單位，法醫專家將於18日開始驗屍。

由於屍體狀況嚴重受損，估計身份確認只能以DNA檢測結果比對失蹤者名單的方式進行，另外，雖然警方暫時推測死者可能為男性，但依然需要透過屍檢釐清性別，並調查是否有刺傷、槍傷或外力創傷導致死亡的跡象。相關案情仍在調查中，警方初步懷疑與毒品交易有關。

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