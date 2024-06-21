路邊傳出慘叫聲！正義群眾發現「女子被性侵」　私刑刺殺變態男





▲50歲男性侵女子後被刺殺。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯街頭傳出攻擊案，警方前往現場發現一名50歲男子在街上被刺殺。一名受害女子表示，她遭到這名男子性侵，有一群民眾聽到她的叫聲後前來幫忙，後來把男子帶走，男子死因正在進行調查。

拉斯維加斯警方表示，18日下午3時30分左右他們接到報案，在拉斯維加斯大道東北約11公里處的住宅區中，有一名男子被刺傷，警方抵達現場後，在一條暗巷中找到受傷男子，然而人在送醫途中身亡。

“A group of citizens who overheard the female screaming ran to her aid,” said Las Vegas police Lt. Jason Johansson. “That’s when he was stabbed.”

STORY: https://t.co/7fnVMTydaH pic.twitter.com/QfWiG4GfAP — Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) June 20, 2024

警方調查發現，男子在被人砍傷前，曾在附近性侵一名女子。警官喬韓生(Jason Johansson)表示，「一群市民聽到女子的求救聲前去幫忙，後來把50歲男子帶離現場，很有可能就是那個時候他被這些人毆打和刺傷，我們目前尚不清楚這群男性市民們的身分，希望能盡快找出他們以釐清案件」。

當地民眾聽聞事件後受訪表示，「我覺得他們很勇敢，如果當時是我遇到，我可能也會做一樣的事情，感覺死者活該」。目前警方未逮捕任何人，也沒有對外公布受害女子情況。