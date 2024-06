路邊傳出慘叫聲！正義群眾發現「女子被性侵」　私刑刺殺變態男

▲50歲男性侵女子後被刺殺。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國拉斯維加斯街頭傳出攻擊案,警方前往現場發現一名50歲男子在街上被刺殺。一名受害女子表示,她遭到這名男子性侵,有一群民眾聽到她的叫聲後前來幫忙,後來把男子帶走,男子死因正在進行調查。

拉斯維加斯警方表示,18日下午3時30分左右他們接到報案,在拉斯維加斯大道東北約11公里處的住宅區中,有一名男子被刺傷,警方抵達現場後,在一條暗巷中找到受傷男子,然而人在送醫途中身亡。

“A group of citizens who overheard the female screaming ran to her aid,” said Las Vegas police Lt. Jason Johansson. “That’s when he was stabbed.”

