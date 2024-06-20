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擁抱終身學習　空大畢業生徐子佩獲錄取兩大學博班

▲擁抱終身學習，空大畢業生徐子佩獲錄取兩大學博班

▲ 徐子佩（左）感謝張歆祐主任（中）、廖建智教授（右）鼓勵終身學習。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國立空中大學桃園中心畢業生徐子佩，去年6月取得開南大學碩士學位後，今年更上層樓，報考中原大學和元智大學博士班，均獲錄取。徐子佩20日回到空大桃園中心感謝張歆祐主任、廖建智教授鼓勵終身學習，並肯定空大對完成註冊後的學生，永久保留學籍做法，「從不放棄」每位想要重回學習路上的學生，是激勵學習的力量！

徐子佩說，民國82年，她在因緣際會下，報名空中大學並考試通過、完成註冊，唸了一學期後，因忙於工作無暇兼顧到課業，不久後結婚生子，全力全意以家庭為重心，直至109年，兩個女兒分別就讀大學和高職，有更多時間做自己，決定重回校園學習，萌生再回空大就讀想法。

時隔27年，重新報名空大就讀，發現空大已改採免試入學，且其學籍還被保留，當下讓她頓感這麼多年來，「空大都沒有放棄我」，給她心靈上很大的激勵，自許一定要好好學習！於空大學習期間，並以同等學歷報考開南大學，去年6月取得人文社會學院公共事務研究所碩士。今年再更上層樓，報考中原和元智大學博士班，均獲錄取。

▲擁抱終身學習，空大畢業生徐子佩獲錄取兩大學博班

▲ 張歆祐主任（左）表示，空大提倡全民終生教育，學生自主學習性高。（圖／空大桃園中心提供）

徐子佩說，空大有教科書也有數位教材，因採數位遠距教學，所以學生要養成自主學習的習慣，才會感受到學習的成長和樂趣！空大桃園中心主任張歆祐表示，空中大學提倡全民終生教育，要年滿18歲才能讀空大，桃園中心位於中壢家商，入學不分系，畢業前才分系。現於桃園中心有選課最年長的學生83歲，最年輕的學生是19歲。

而空大的選修生修滿40學分，轉換為全修生，連國小國中畢業都可以來讀空大。目前有成立各類專班，培訓學生去考社工師，禮儀師，還有原住民專班。另有軍警專班，新住民專班。新住民專班以陸籍為主。

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