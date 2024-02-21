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高三前「課本全空白」17歲才想通！大學放榜媽一看哭了　全場讚爆

▲▼分科測驗進入第二天，考生準備中。（圖／記者許敏溶攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國小兄妹「日睡6.5小時」的超精實行程表，掀起輿論譁然，財經網美胡采蘋也有感而發，表示過去她不喜歡讀書，連高中都不想上，直到17歲那年才想通，並開始努力拚考大學，後來母親看到成績單的那一刻，更是忍不住哭了。文章讓許多網友鼻酸，紛紛大讚「這才是真愛啊，有洋蔥」、「當家長後看到這篇特別有感」。

胡采蘋稍早在臉書坦言，「其實我唸完國中就不想升學了，爸媽感到很不可思議，我說我不喜歡唸書，那些東西沒有意義，我可以去超市或理髮店上班，但不要上高中。」

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當時，她爸媽都覺得女兒瘋了，況且未成年怎麼能去上班，於是在各種勸說下，她最終還是進到高中。胡采蘋笑說，「高一高二是一頁書都沒看，課本都是白的，我只喜歡唸英文和看小說，其他的事情都不想理，每次考試成績都是倒數，我媽前陣子還在講，姐姐每次都考30幾名。」

直到17歲那年，胡采蘋突然想通了，決定要考大學，並開始制定讀書計畫，「以前國立編譯館的課本，常常書頁沒有割開連在一起，有幾頁書需要用刀片劃開才能翻頁，當時才發現我的課本竟然很多頁都是連著的，都沒有割開，我覺得超荒謬，難道這本書我都沒有打開過嗎？」

讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

她直言，「爸媽在整個過程中最大程度的容忍我，容忍我一直拿很差的成績單回家，可能也慢慢習慣了。等到我決定要唸書的時候，他們還是很認真面對這件事情，願意支持我去補習班、買參考書、找數學家教。我的schedule真的比以馬寶寶還滿，找數學家教也是我自己決定的，我明白這整本書都看不懂的話，上課或補習是不可能有用的，得找個人從頭到尾跟我講一下這是在說什麼，我不能數學一分都拿不到。」

原本，胡采蘋只是想有個大學念，沒想到當大學聯考放榜，母親看到成績單的瞬間，竟然當場哭了，「那一刻我才明白，這樣一個不聽話的孩子，帶給她多大的壓力。所以我一直都知道，並非孩子表現得很優秀、把孩子的行程表填滿才是好媽媽，一個偉大的媽媽，是你的孩子表現得完全不如預期，完全不如你意，不能榮耀你，讓你操心，但你還是願意愛她、支持她，願意陪她走出自己的路。」

對此，網友們紛紛回應，「看完倒數第二段我哭了，胡媽媽好棒喔，超帥的」、「謝謝你的分享，我想起我媽媽對我的包容與愛，我唸了三間高中，高四重考才把三年的書唸完」、「看到熱淚盈眶是正常的吧」、「是PR99的媽媽呢」、「有點傳奇啊」。

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