潘文忠7年教長任期將交棒　曝退休3大規畫：盼多陪家人

▲擔任教育部長超過7年，潘文忠提到自己退休生活，包括會多陪太太與家人與終身學習，並幫助偏鄉弱勢孩子。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部長潘文忠將在520卸任，今（15日）是他最後一次主持部務會報，對於退休後生活，潘文忠坦言，的確是該稍微放下腳步，「會好好過退休生活」，除了以身作則，當終身學習者，最要緊是多陪陪太太與家人，因為自己虧欠家人太多，而自己最關注偏鄉弱勢孩子，未來若有適當機會，希望在幫助偏鄉弱勢孩子上多著力。

潘文忠前後擔任教育部7年3個月，為我國任期最長的教育部長。今天是潘文忠最後一次主持部務會報，媒體詢問退休後生活。潘文忠坦言，「是該稍微放下腳步」，而這些年在教育工作上，發現自己還有許多不足，包括個人生活部分，所以要好好充實生活能力，同時希望自己以身作則，當作終身學習者。

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潘文忠表示，到5月19日為止，前後總計擔任教育部長2645天，對家人虧欠太多，因為假日時間不見得能陪伴家人，所以退休後最要緊是陪陪太太跟家人。另偏鄉弱勢孩子一直是自己最關注重點，偏鄉孩子最需要大家共同支持，若有適當機會，希望在這上面多著力。最後並笑說：「大家放心，退休後生活我會好好過」。

媒體詢問7年多以來感想，潘文忠表示，酸甜苦辣都有，由於教育業務非常龐雜，在蔡英文總統與行政院長支持下，教育經費與政策獲得支持，且這段時間教育變革相當大，包括規劃與實施108課綱與十二年國教課綱，實施至今6年多，現有一些問題，但仍需要不斷持續向前。

此外，潘文忠指出，包括班班有冷氣，在中央與地方共同努力下實現，更新與全面修復老舊校舍，維護孩子安全；另國教法45年沒修改、特教法14年沒修改，這些教育運作時重要的根本法律，過程雖然非常艱辛，但在大家共同努力下，去年修正通過，相關子法也發布實施，涉及教學正常化運作，讓教育能持續向前，這些都是克服萬難完成。

「教育是一棒接一棒！」潘文忠說，自己這一棒跑了7年多，只要大家共同讓學習環境與孩子受教權能夠得到最好呵護，相信台灣教育會不斷向前。