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覆議案表決倒數「青鳥今晚集結8千人」　再喊明天重現10萬人上街

▲▼國會職權修法覆議案表決倒數 民團：今晚8000人、21日再集結。（圖／翻攝自王定宇臉書）

▲國會職權修法覆議案表決倒數，青鳥行動「集結8000人」喊守護台灣。（圖／翻攝自王定宇臉書）

文／中央社

反對「國會濫權」法案，多個公民團體20日續在立院外集結，晚間人潮漸增。主辦方在晚間約9時活動結束前，喊出現場人數已達8000人，並再呼籲21日所有民眾一起到場守護台灣。

立法院21日將表決國會職權修法覆議案，公民團體自19日起重回立法院周邊監督，主張反對「國會濫權」、拒絕民主倒退，包含台灣公民陣線等逾50個公民團體今天持續在立法院周邊舉辦夏季民主學院及公民論壇活動。

儘管20日下午天氣悶熱，仍有許多民眾到場聲援，主辦方在青島東路、濟南路設宣講舞台，晚間6時許，活動改由以濟南路舞台為主，許多下班、下課民眾都持續到場表達聲援，人潮漸增。

從台中來的陳姓夫妻說，特別北上聲援活動，支持國會改革，但藍白作法過於攬權、不符程序，重要法案修法應討論，取得共識後推動，不是利用席次多等方式強硬通過，這樣作法無法苟同，台灣是民主自由社會，不應以這樣方式強硬過關。

2名香港遊客受訪表示，台灣民眾可思考，由公民團體透過街頭宣講讓民眾了解國會立法狀況，應要珍惜，希望台灣民眾別以為國會立法與自身無關，後續影響都跟日常生活相關，台灣民眾應多關注自身權益，「台灣加油」。

「豬頭皮」朱約信特別到場用台語致辭表達支持，並在台上與另2人合唱，演唱構想自楊逵小說「壓不扁的玫瑰」的歌曲。朱約信說，大家都是關心台灣前途，台灣經歷過好幾代民主運動，至今爭取到些微民主自由，但民主自由已遇危險，所有人都應出面守護，雖過程可能感到疲累，但愛台灣仍應站出來。

他說，到場獻唱鼓勵民眾是光榮，獻上參考文學大師楊逵「壓不扁的玫瑰」的歌曲，希望所有台灣民眾就算遇困難，都不要放棄且要堅持，就如歌曲，每個人都是壓不倒玫瑰，且無法關住民主自由，因為一定會透過亮光持續茁壯，黑暗注定失敗，希望一起持續努力。

主辦方在晚間約9時活動結束前，喊出現場人數已達8000人，呼籲參與活動民眾透過各種方式通知朋友明天到場，21日將持續集結，再讓10萬名公民再湧現，明天就是決戰立法院，並喊出「決戰立院、公民集結」，希望一起守護台灣民主。

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