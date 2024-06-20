草木皆兵！拿睡袋讓藍委全跳腳　綠委曝原因：我喜歡睡家裡的床好嗎

▲ 洪申翰帶睡袋進議場讓藍委很緊張。（圖／記者屠惠剛攝攝）



記者杜冠霖／台北報導

明（21日）院會將表決國會改革覆議案，民進黨團強調不會杯葛、國民黨立委們則枕戈待旦已經守在議場門口，藍委徐巧芯看到綠委洪申翰帶著睡袋進入議場，連忙逼問。對此，洪申翰事後表示，最近腰不太舒服，剛只是拿個柔軟的睡袋，放到議場的位子上，明天可以拿來靠腰，「徐巧芯還一直跳針說我要睡主席台？她自己在主席台睡到四腳朝天，我喜歡睡我家的床好嗎？」

今日全院委員會結束時，國民黨立委徐巧芯看到民進黨立委洪申翰帶著睡袋進入議場，徐連忙衝上前去詢問，「你有沒有帶睡袋？」洪回應，「有帶睡袋又如何呢？」徐則回，「哈！那就是有帶睡袋嘛！是不是想把主席台當露營區嘛！」

▲洪申翰說明帶睡袋進議場的原因。（圖／記者屠惠剛攝）

對於徐巧芯連番逼問，洪申翰表示，最近腰不太舒服，自己只是拿個柔軟的睡袋，放到議場的位子上，明天可以拿來靠腰，順便也把抽屜裡的幾個徽章拿出來。結果，國民黨諸多委員，就很緊張全部衝回來議場。

對於徐巧芯指控，洪申翰指出，徐巧芯還一直跳針說他要睡主席台？徐巧芯自己在主席台睡到四腳朝天，就懷疑每個人都想跟她一樣，「我喜歡睡我家的床好嗎？是不是對明天覆議表決太心虛出現幻覺了？」