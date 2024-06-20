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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要卓榮泰撤造謠圖卡　黃國昌：連基本要求都做不到「有何資格當閣揆」

▲民眾黨立委黃國昌出席「國家持續虧錢 權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌出席「國家持續虧錢，權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委徐巧芯20日質詢行政院長卓榮泰時，提及行政院6月6日臉書提7項覆議理由，送來立院變成6項；卓榮泰解釋，臉書文代表當時心情，而給立院的公文書則要用法律，引發外界熱議。民眾黨立委黃國昌20日再喊話卓榮泰，把行政院院會記者會散播的造謠圖卡全收回去，並且公開道歉認錯，否則「有什麼資格當行政院長？」

黃國昌20日傍晚接受主持人黃光芹網路節目「阿姐反抗軍」訪問。黃光芹表示，行政院7大覆議理由後來變成6條，交給立院的公文書則拿掉「無差別」那條，並去掉人事同意權「空轉」兩個字，某種程度是在內縮、拗不下去，且按照徐巧芯今質詢的話，卓榮泰回答6月6日臉書文是心情的寫照，質疑文字鬆散、禁不起考驗。

黃國昌提及，自己不知道那篇文章是不是卓榮泰所寫，臉書是否可完全歸類於個人臉書，這個外界可以討論，但自己挑戰的都是行政院會後記者會告訴全台社會、媒體記者，然後瘋狂散播出的政院7點覆議理由，行政院院會代表的就是行政院立場，「我還是繼續的質疑卓榮泰，你要不要公開道歉？」

黃國昌指出，當天行政院會後記者會散播的圖卡充斥假訊息，請卓榮泰把這些都收回去，民進黨自己散播假訊息創造社會對立跟衝突，卓榮泰必須要負責、行政院必須要負責，「不要以為散播假訊息，在那胡扯用混的，然後民進黨立委配合上去幫忙洗地、一起散播假訊息，這件事情就可以混過去，對不起，沒這麼簡單，我也絕對不會接受。」

黃國昌再次公開向卓榮泰喊話，行政院院會記者會散播的假訊息圖卡，要不要道歉、撤回？因為行政院送給立院的書面報告，不敢寫圖卡上的假訊息，但絕大多數人民不會去看行政院給立法院的書面報告，而是看行政院散播的圖卡。

最後，黃國昌強調，請卓榮泰把造謠圖卡收回去，公開的跟社會道歉、認錯，「行政院不應該散播這些內容真正虛偽不實的假訊息，如果卓榮泰連這麼基本的要求都做不到的話，你有什麼資格擔任行政院院長？」

▼行政院6月6日院會記者會釋出7大覆議理由圖卡，但被在野黨立委質疑，與送到立院的公文書不同，從7點理由變成6點。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

▲▼行政院6月6日院會記者會釋出7大覆議理由圖卡，但被在野黨立委質疑，與送到立院的公文書不同，從7點理由變成6點。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

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