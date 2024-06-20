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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革覆議案明表決！　國民黨團沙盤推演：先動手的要負全責

▲▼國民黨團召開 卓內閣就職滿月 政策變變變 騙騙騙 記者會 洪孟楷 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院21日將表決行政院針對國會改革修法提出的覆議案，國民黨團今（20日）下午召開黨團大會，會後黨團書記長洪孟楷受訪指出，黨團大會剛剛就做沙盤推演，把所有可能的狀況全部來做演練，黨團一定會以最妥適的態度，來確保議事順利進行。

洪孟楷指出，下午的黨團大會就在做沙盤推演，最重要的就是希望明天能夠依照朝野協商的共識，在今天全院委員會結束之後，明天可以順利的在院會來投票表決覆議案，且3個黨團都已經有簽字了，希望大家都能夠有君子的協定。

洪孟楷強調，希望明天的議事進行順利，也希望大家能夠看到，台灣主流的民意，還是有將近6成、6成5的民眾，是希望國會改革的。

洪孟楷提到，這2天聽到卓榮泰的備詢，可以看到他確實對於整個覆議案內容有許多的不了解，包括說人事同意權自相矛盾，現行的法令都沒有，提出覆議案版本內，居然認為會有無限期延宕同意權人事，如果是這樣的話，現行法令就是無限期延宕人事了，難道卓榮泰院長否定現行的法令嗎？

對於民進黨早上稱本會期沒有發動肢體暴力杯葛？洪孟楷說，民進黨團有些話敢講，但國人不敢聽，國民黨團從5月17號經歷九波的大衝突，但藍營從來沒有先動手，他們就是要確保議事能夠順利進行，要保護韓國瑜，如果說有其他黨團會先用暴力衝突杯葛的話，先動手的人要負完全責任。 

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國會改革覆議案表決藍營國民黨

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