翁曉玲質詢痛斥卓揆覆議漠視民意　「朝野將對立到賴清德競選連任」

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（20日）針對行政院提出的國會改革覆議案進行第二天審查。近日要國防部長顧立雄反攻大陸、嗆綠委神經病、我比你大等「驚句」不斷的藍委翁曉玲質詢時，痛批行政院長卓榮泰故意提覆議案挑起政黨對立，「可預見未來四年就是一路對抗到底，直到下次競選連任」。卓榮泰僅冷回，委員大概沒有看到今天的民調。

翁曉玲質詢時指出，短短一個月，賴政府出現經濟、國安、能源問題，根據民調，賴清德聲望已經大跌，不聆聽廣大民意心聲，故意提覆議案挑起政黨對立，可預見未來四年就是一路對抗到底，直到下次競選連任。

翁曉玲說，民眾不用期待賴政府會提出什麼福國利民政策，只要在野黨支持就會杯葛、為反對而反對，經過兩天詢答，立院內部對於國會改革法案意見兩極、高度對立，已經不是法律之爭，而是政黨跟政治之爭，政院提起覆議案且院長還答應出席青鳥活動宣講。卓榮泰則回應表示，他沒有答應，那是釋憲後的事情。

翁曉玲痛批，卓榮泰的行政院，已經不是中華民國的行政院，而是民進黨的行政院。翁也提到，民進黨質疑這次法案沒有討論，是故意視而不見嗎？這次修法不是沒有討論而是各說各話、天馬行空，這樣的討論是要談到天荒地老、高興為止？

卓榮泰強調，這是民主的過程，但「一有人發言就停止討論，絕非常態」。