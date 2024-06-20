卓榮泰繳「滿月成績單」　全力打詐、重建花蓮、推動希望工程

▲卓榮泰統整施政滿月成績單。（圖／取自卓榮泰臉書）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰520上任後滿月，20日在臉書上分享「滿月成績單」，包括全力推動打詐新四法、強化照顧消防員的照顧、提升行人及道路安全等。卓強調，31天內要迅速解決的問題很多，但國家長期的發展同樣重要，「合作會帶來共榮，當我們一起在自己的土地上迎風前進，就能為台灣帶來源源不絕的希望與活力」。

卓榮泰在臉書表示，沒有人是一座孤島，透過社群的參與，守護民主的心會彼此相連。藉由中央到地方，政府與公民的溝通協調，我們一定可以更團結一致，推動福國利民的政策。所以，在一開始就誠實面對問題，是我們以創新思維積極行動，提出解方的第一步。

卓榮泰說，31天內要迅速解決的問題很多，但國家長期的發展同樣重要。他也分享，上個周末到台南沙崙智慧綠能科學城視察，抬頭就看到梅花鹿的風力發電裝置，成對的鹿角因風轉動，帶來生生不息的綠能，「合作會帶來共榮，當我們一起在自己的土地上迎風前進，就能為台灣帶來源源不絕的希望與活力」。

針對執政滿月重點，官員表示，執政團隊全面落實民眾最關切的「五打七安」，提升社會治安，包括全力推動打詐新四法，密集視察各單位打詐、反毒、維護行人安全成效，積極行動打造安全之島。此外，還包括強化行人及道路安全，強化行人及道路安全，持續推動「永續提升人行安全計畫」，由中央補助，加速改善各縣市799個危險路口，並將推出「道安總動員」平台。

官員指出，院長卓榮泰上任後簽的首份公文，就是衛福部的「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設計畫」，投入74億提升食安檢驗量能，證明對國人食安的重視。另外，上任一個月以來，也推動了消防法職安專章修正，強化消防人力物力，提升消防員權益。

另外，4月時分花蓮發生規模7.2的強震，重創花東地區，相關的復原重建也是卓榮泰上任後的主要政策目標。官員說，行政院全速推動災區復原重建，每月都由院長親自率領團隊至花蓮視察復建工程進度；此外，也由院長親自擔任「0403花蓮地震專案小組」召集人，並將整體重建經費按實際需要提高至近300億。

近期也成立「花蓮重建專案辦公室」，採專人方式全方位一站式服務；並啟動「振興花蓮震後獎勵旅遊」，包含團客、自由行住宿補助、交通補助、文化幣加碼；全力提供融資周轉、減免稅額及就業協助。

此外，官員也提到，執政團隊迅速落實推動國家希望工程，包括內政部核定「社會住宅興辦計畫（第3次修正）」，以實際興建成本計算補助款，鼓勵地方政府及國家住都中心加速興辦社宅。勞動部完成撥補勞保基金1300億，今年勞保基金水位首度破兆，讓勞工安心。

官員說，疾管署也啟動慢性病風險管理「AI醫療照護研究計畫」幫助患者建構風險分級及預測模型。能源政策方面，新增4座發電機組，確保供電穩定，包含森霸、大潭、興達等，全年用電供大於需，並持續發展再生能源及儲能。也核定了「亞洲‧矽谷3.0推動方案」、體育署啟動「成立體育暨運動發展部論壇」，落實「人人都是體育人」理念等。