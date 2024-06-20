黃捷舉藍白委「反質詢」說法　卓榮泰：抱歉！真的無法定義

▲民進黨立委黃捷問卓榮泰「反質詢」定義。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（20日）繼續到立法院備詢，民進黨立委黃捷質詢時，秀出國民黨立委徐巧芯、吳宗憲，民眾黨立委黃國昌及台北市長蔣萬安對於「反質詢」的解讀，問卓榮泰何者才是反質詢的定義？不過卓榮泰略顯無奈回應，「抱歉委員，我真的無法定義」。

▲民進黨立委黃捷列舉藍白立委的回答，問什麼是「反質詢」定義？（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

黃捷質詢時秀出圖卡，圖卡內容問到「請問下列何者為反質詢的定義？」，徐巧芯曾說「答覆超過質詢外」、吳宗憲說「之後再透過判例建立」，蔣萬安說「備詢者不能反問質詢者」，黃國昌則說「官員回罵在那邊叫什麼叫」。

對於黃捷問何謂反質詢定義？卓榮泰直言，「抱歉委員，我無法定義」。黃捷笑回，答案以上皆非，因為連國民黨陣營都無法統合。

▲立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



黃捷抨擊，黃國昌自己可以插嘴、咆哮卻不准官員回嘴，而吳宗憲說要等判例建立才能定義，法院判決時又要如何找案例？法院就算要找國際判例也找不到，因為這是史無前例。

「最強大的反質詢就在台灣立法院，到現在還生不出一個定義」，黃捷說，立法院職權行使法第25條中，除了反質詢定義不明之外，還有隱匿、虛偽答覆、虛偽陳述等限制，官員怎麼答覆都可能受罰，最後為求自保，可能官員只會回答「尊重大院看法」，這種回應。

黃捷強調，有民調顯示，57%民眾支持國會改革，同時也有另一份民調顯示6成以上民眾支持覆議，這是否為矛盾？卓榮泰回應，「民眾當然支持國會改革，但審查過程中的重大瑕疵，民眾也看在眼裡」。

▼黃捷點這兩條文根本互相矛盾。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）