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社會 社會焦點 保障人權

市價2千萬海洛因闖關被攔　揪出主謀才假釋又策畫運毒

記者沈繼昌／桃園報導

航警局今年2月間查獲本國籍李姓男子自柬埔寨返台，入境時托運行李被查出夾帶第一級毒品海洛因3178公克、市值逾2000萬元，李坦承被運毒集團誘惑以15萬元代價運毒，航警局報請桃園地檢署指揮桃園、中壢與龜山警方循線緝捕上游貨主許姓男子等3人到案，其中許男因運毒案甫於去年底假釋出獄，卻重操舊業夥同王姓、官姓男子策畫運毒案，航警局偵訊後將4人移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局今年2月間在桃園機場查獲本國籍李姓男子運毒案，在行李箱夾帶一級毒品海洛因證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年2月間在桃園機場查獲本國籍李姓男子運毒案，在行李箱夾帶一級毒品海洛因證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年2月間在桃園機場查獲本國籍李姓男子運毒案，行李箱夾帶市值逾2000萬元海洛因證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，航警局與財政部關務署台北關於今年2月11日在桃園機場查獲運毒集團以金錢誘惑帶貨人，自柬埔寨以託運行李夾藏毒品運輸第一級毒品海洛因來台，當場查獲本國籍李姓男子，行李箱內起出重達3178公克海洛因，航警局隨即成立成專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

檢警專案小組循線查出，運毒集團以新台幣15萬元為代價，提供柬埔寨來回機票及生活費，誘惑李姓男子至柬埔寨攜帶夾藏海洛因行李箱回台，李男原本計畫於過年前運毒回台大賺一筆，未料農曆春節期間機票一位難求，苦等至大年初二才有機位，返回桃園機場立即被航警與海關查獲。

▲航警局循線查獲運毒案上游貨主，許姓假釋犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局循線查獲運毒案上游貨主，許姓假釋犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組向上溯源，歷經3個月查獲上游共犯與貨主，桃檢指揮桃園、中壢與龜山警方局於5月16日分別查獲53歲的許姓男子到案，再查獲官姓、王姓等共犯到案，其中許姓貨主曾於2006年間也因運毒案件遭緝獲送監執行，甫於去年12月假釋出獄，但假釋後隨即夥同官、王等共犯策畫運毒案，藉由免費提供來回機票與出國花費等手法，吸引有毒品前科之李姓男子運毒，專案小組逐一突破犯嫌心防，緝獲運毒集團歸案。

航警局偵訊後將許姓、李姓、官姓與王姓4名犯嫌依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後建請法院羈押均獲准，目前均在押中；航警局將加強邊境毒品查緝把關工作，籲請民眾勿接觸毒品，以免毒品成癮，終生受害，運輸、販賣第一級毒品者，將面臨死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新台幣3000萬元以下罰金，籲請勿以身試法。

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