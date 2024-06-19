痛打2少年逼做伏地挺身+強拍裸照　桃園惡男被起訴

▲湯姓男子對15歲少年心生不滿，持鐵棍毆打少年與其同行少年，並喝令2人褪去衣物以手機拍攝赤裸畫面。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市湯姓男子對15歲少年心生不滿，2022年5月間某日凌晨夥同綽號「小黑」男子在觀音區騎車發現少年與另名少年同行，將2少年攔下後持鐵棍向2少年一陣毆打成傷，喝令2人於路旁伏地挺身，再命2人褪去衣物，湯男再持手機拍攝2少年全裸畫面，2少年事後到醫院驗傷後報警提告；桃園地檢署複訊時，湯男否認有強制拍攝2少年性影像等犯行，檢方偵結依傷害、強制、違反兒童及少年性剝削防制條例案件等罪嫌起訴，並追查在逃共犯到案。

檢警調查，22歲的湯姓男子與少年為朋友關係，因對少年心生不滿，於2022年5月21日凌晨，夥同綽號「小黑」之姓名年籍不詳成年男子共乘機車，行經觀音區濱海路武威段附近發現該少年與另一名少年同行，立即騎車攔阻2人，由「小黑」持鐵棍毆打2少年，導致2少年臉部、左耳、右手臂、腰部、臀部等多處瘀挫傷勢。

湯姓男子猶不滿足，見2少年心生畏懼，喝令2人在路旁伏地挺身，最後更逼迫2少年褪去衣物至全裸，湯男與「小黑」再持手機拍攝2人全裸畫面，迫使2人行使無義務之事，2少年事後到醫院驗傷並向楊梅警方報案提告。

桃檢複訊時，湯男坦承曾見過2少年，但否認有傷害、強制與違反少年意願拍攝性影像等犯行，檢方根據2少年提供醫院驗傷診斷證明、拍攝性影像畫面截圖與警方提供現場蒐證照片等佐證，檢方偵結依傷害、強制、違反兒童及少年性剝削防制條例案件等罪嫌將湯男提起公訴，並追查在逃共犯「小黑」到案。