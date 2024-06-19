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社會 社會焦點 保障人權

桃園男檢舉違停　竟趴在引擎蓋上阻離去！車主怒：你要怎樣啦

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（18）日下午酒後在桃園區寶山街發現一輛轎車違停，上前欲拍照檢舉，車主察覺後欲開車離去卻與林男起爭執，車主急著離開，林男竟趴在轎車引擎蓋上不讓離開，路人拍下驚悚畫面上傳臉書引發網友議論紛紛；桃園警方指出，經員警到場勸阻，若欲提告可提出具體事證，警方將受理報案，2名當事人情緒平緩後均未提告。

▲林姓男子昨天傍晚在桃園區寶山街檢舉違停欲拍照，車主發現後即開車離去，林男竟趴在汽車引擎蓋上意圖阻止車主離去。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

▲林姓男子昨天傍晚在桃園區寶山街檢舉違停欲拍照，車主發現後要開車離去，林男竟趴在引擎蓋上意圖阻止。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

有網友在臉書《黑色豪門企業》上傳一段影片，一名男子在桃園區寶山街欲檢舉轎車紅線違停，車主察覺後欲開車離去，但檢舉者卻趴在引擎蓋上阻止車主離去，車主高喊「你要怎樣啦！」；檢舉者則回應「違停，等警察來」，雙方在路上僵持不下，網友則留言「好像很好玩」、「桃園最近很夯唷」、「引擎蓋這麼燙的東西，我就不信他有多會趴」、「病態的社會」、「違停可叫警察處理，這樣自行處理有機會被反告強制、妨害自由與毀損」。

▲桃園警方員警昨天傍晚到現場處理，並將林姓男子與沈姓車主隔開。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方員警昨天傍晚到現場處理，並將林姓男子與沈姓車主隔開。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局表示，警方接獲通報後立即到場處理，發現36歲林姓男子酒後在桃園區寶山街某彩券行前欲拍攝違停車輛，與65歲沈姓車主起口角，林男竟跳上轎車引擎蓋上阻止沈男離去，雙方僵持不下，員警到場後將雙方隔開勸導，等待2人情緒平復後告知相關權益，若欲提告警方將依規定受理報案，但2人事後都未提告，平和離去。

桃園警方呼籲，民眾遇事應冷靜處理，勿有過分激動舉止，以避免危害自身與他人安全。

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