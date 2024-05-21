黑幫威震集團走私4千萬海洛因　聘罹癌病患領貨...4人收押

記者張君豪／台北報導

刑事局1月接獲關務署台北關反映，指稱一只從馬來西亞寄到台灣的餅乾軟糖國際包裹內有一級毒品海洛因反應，經關務署人員會同警方開箱後，發現該包裹藏有3.7公斤海洛因，刑事局偵三大隊會同桃園八德、新北蘆洲、台北萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署偵辦此跨國運毒案件，警方從今年1月陸續收網逮捕幕後操盤的黑幫威震集團主嫌劉男（36歲）、莊男（48歲），並逮捕負責招募收毒包裹的聯絡人和罹患癌症的溫男、郭男等收毒手共8人到案。



▲刑事局偵三大隊宣布破獲威震集團涉嫌跨境運毒，逮捕莊姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

日前威震集團董事長吳明達因涉嫌買兇、企圖槍殺青山宮主委黃清源被遭台北市警方逮捕調查，並遭檢察官起訴，刑事局調查後研判，該批海洛因跨境運毒案件由威震集團角頭莊男在幕後主導。

檢警守株待兔，今年1月放行該只藏有海洛因的毒包裹，並讓郵包被運送到桃園市大溪郵局，等候運毒集團成員來郵局招領，專案小組1月8日在郵局逮捕前來領貨、罹患肺癌姬男（63歲）及在郵局外監控的劉男、莊男等4人，警方並對姬男座車進行搜索，在他車上搜出3.44公斤高純度海洛因，總計查扣7.16公斤海洛因毒品，市價超過新台幣4千萬元。

警方調查，該運毒集團以發源北市大同區的威震集團地方角頭莊男和劉男為首，並透過中間人郭男等人招募罹患肺炎的姬男、有大腸癌病史的溫男負責收貨和領取包裹，該集團犯案手法相當粗糙，海洛因包裹早在1月初就送抵郵局招領，收貨人為溫男，但領貨人卻因缺乏溫男委託書無法領貨，直到8日由另名罹患肺炎姬男持委託書到場領包裹，警方守株待兔逮捕集團成員4人，並陸續在2月29日、3月5日到桃園、苗栗地區逮捕該運毒集團所有涉嫌成員到案。

專案小組收網拘提威震集團運毒成員8人到案，並查扣14支手機及海洛因毒品達7.16公斤，經查該集團與馬國毒梟、發貨人進行交易均透過中間人，且均使用蘋果手機FaceTime功能通話。莊嫌、劉嫌等人到案後均否認運毒，也拒絕供述毒品來源，到郵局領貨的姬男，對於車上遭搜出3公斤海洛因竟辯稱「不知車上為何會有毒品」，僅罹患大腸癌的溫男坦承願接受運毒集團10多萬元走路工配合當領貨人，但抱怨仍未領到酬勞。

警方訊後依觸犯毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪嫌將涉案8人移送台北地檢署偵辦，莊姓、劉姓主嫌及到場領貨的姬男、領貨手中間人張男因犯後態度不佳，拒絕供述案情，訊後遭檢察官聲押獲准，全案目前正溯源偵辦中。

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