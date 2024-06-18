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50歲不嫌晚！ 方文琳「弱女子」變身「運動咖」

▲▼健身,女性,50歲,塑身,健康,方文琳,石墨烯,運動,16蹲,逆齡,律動褲。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

剛出道的方文琳以玉女形象走紅，很難把她和「運動」聯想在一起；上個月，方文琳在自己的粉專上傳「16蹲」的影片，被媒體大量轉發，驚呆全台民眾，該影片目前觀看數直接衝破百萬，原來60歲的方文琳竟然已經成了「運動咖」！？

▲▼健身,女性,50歲,塑身,健康,方文琳,石墨烯,運動,16蹲,逆齡,律動褲。（圖／宏睿國際提供）

50歲才開始！ 方文琳「愛自己」練出「逆齡體態」
方文琳的粉專，除了分享工作近況、和女兒的互動，還有平日運動的照片、影片，不論是KPOP舞蹈、慢跑、有氧運動、空中瑜珈..幾乎無所不能；方文琳表示：「我是50歲才開始運動的！」以前仗著年輕就是本錢，幾乎沒有運動的習慣，但過了40歲，感覺到體能、身材明顯走下坡，因此才逼自己開始規律性的運動；到現在十年有成，運動已經變成了一種習慣，也更懂得愛自己、善待自己的身體。

▲▼健身,女性,50歲,塑身,健康,方文琳,石墨烯,運動,16蹲,逆齡,律動褲。（圖／宏睿國際提供）

「能塑、能崩」 石墨烯塑崩褲穿出「代謝力 」
方文琳分享：「熟齡女性循環真的不比當年，所以一定要讓自己動起來；運動不但可以幫助新陳代謝、體態變好，還可以讓自己更有自信。」除了運動，她也會「靠外力」幫代謝循環、運動成效加分，「PP石墨烯塑崩褲」就是方文琳很喜歡的產品；PP石墨烯品牌董事長原本就很喜歡方文琳的戲劇作品，對她印象極好，偶然得知她在演戲之餘也熱愛運動，所以就先提供了新品給她體驗，而她一穿上就愛上了新版的塑崩褲，不只運動穿幫助代謝，日常穿也能修飾腿型，百搭又實穿，所以這次「PP石墨烯塑崩律動褲」靴型款上市，立刻被董事長邀請來為自家產品代言。

▲▼健身,女性,50歲,塑身,健康,方文琳,石墨烯,運動,16蹲,逆齡,律動褲。（圖／宏睿國際提供）

專為大齡女子研發！ 「被動式」運動成果驚人
新上市的「PP石墨烯塑崩律動褲」靴型版，是專為改善循環代謝的大齡女子所開發設計，「塑崩律動褲」加入了高科技石墨烯材質，接觸皮膚後會產生生物波(遠紅外線)，可以幫助提升循環效能，只要微微運動，就能達到大大的成效，不愛運動、不方便運動的熟齡女性，穿上可達到類運動的循環效果，幫助下半身體態更輕盈。

塑崩律動褲「靴型款」新上市 一件抵三件
喜歡健康曲線的方文琳，對「PP石墨烯塑崩律動褲」的強力拉提、全面塑形的效果讚不絕口，因為「PP石墨烯塑崩律動褲」不同一般的運動褲、塑身褲，它是採用無接縫科技織法，在腰、腹、臀、腿部加壓、拉提，調整下半身曲線和缺點，讓多餘贅肉完美隱形，而這次「PP石墨烯塑崩律動褲」新上市的「靴型褲」多了流行元素，一件褲子就能穿搭出休閒、運動、時尚風格，一件抵三件，穿出顯瘦、時尚的樣貌。

▲▼健身,女性,50歲,塑身,健康,方文琳,石墨烯,運動,16蹲,逆齡,律動褲。（圖／宏睿國際提供）

方文琳一穿就愛的健康x美型「PP石墨烯塑崩律動褲」哪裡買？
●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.store/CEkft
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/ArctX
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：080-000-5199(健康久久)
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1 台北車站(K區地下街)B1、台北市北投區石牌二路201號(榮總中正樓門市)

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