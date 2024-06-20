又爆驚語！在群組稱「立院被中共掌握」　郭智輝認壞習慣：僅轉發

記者杜冠霖／台北報導

經濟部長郭智輝上任至今逾月，頻對核電、電價議題發表看法，爭議不斷更頻頻躍上媒體版面，昨有周刊爆料，郭智輝在一個校友的line群中轉發政論節目片段及訊息「好恐怖啊！原來台灣國家的立院早就在中共掌控中！」對此，郭智輝今（20日）受訪時表示，上面文字不是他寫的，是台大教授明居正所述，自己只是轉發，收到後沒有完全看完就轉發，這是他壞習慣，以後會更謹慎。

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）



有媒體報導指出，昨天在郭智輝eMBA群組中轉發一則政論節目片段，並附上訊息「好恐怖啊！聽完明居正教授中共所安排的佈局，原來台灣國家的立院早就在中共掌控中！」「台灣國家目前已是隨著，中共預期的方向中前進。」等文字。不久後收回訊息。

對於媒體追問此事，郭智輝坦言，他只是轉發，上面文字不是他寫的，是台大教授明居正所述，自己只是轉發，後來有收回，以後轉發會更謹慎，那不是他的意見。

至於是否認同明居正相關言論才轉發？郭智輝表示，收到後沒有完全看完就轉發，這是他壞習慣，以後會更謹慎。

至於明居正講到立院被中共控制，是否認同？又是否涉及近期修法內容？郭智輝表示，當科學家、業者到立法院被問到公司營運機密、技術，又不能不講，目前來講讓大家蠻擔心。

