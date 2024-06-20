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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（20日）將針對行政院提出的國會改革覆議案，舉行全院委員會會議進行第二天審查，行政院長卓榮泰、各部會首長也至立院備詢，經濟部長郭智輝會前接受媒體聯訪，對於昨日西門、屏東跳電，引發缺電疑慮。郭智輝強調，講過很多次沒缺電，為了讓大家了解，從下個月到年底前，每個月都會公告有多少電、會用多少電、包含夏天會用多少電、10月份為了降碳會用多少，讓大家安心。

▲▼行政院長卓榮泰立法院 答詢 經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

有媒體詢問西門、屏東跳電，是否代表缺電？郭智輝表示，已經講過很多次，沒有缺電，為了讓大家瞭解，把機載電力、每天維修降載多少基點、供應多少電，從下個月到年底前，每個月都會公告給大家了解，讓大家可以安心。

郭智輝說明，公告有多少電、會用多少電、包含夏天會用多少電、10月份為了降碳會用多少，全部公開，再請大家指教。

至於昨日跳電原因？郭智輝表示，還沒有收到報告，對不起，還沒收到不能亂講。

也有媒體追問經濟部對核電的態度？郭智輝表示，氣候變遷造成的影響非常大，也是世界跟社會上討論議題，昨天有談到四階跟核電，希望能夠收攏社會更多意見作為參考，這是個討論議題，但還談不到經濟部要怎麼做，先根據討論跟學者專家評估，再考慮後面進行。

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