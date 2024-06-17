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社會 社會焦點 保障人權

獨／直擊深夜情色街頭實境秀！女直播主超商外露雙球　開腿自嗨

▲一名女直播主深夜在超商門口公然做出猥褻動作 。（圖／民眾提供）

▲一名女直播主深夜在超商門口公然做出猥褻動作 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／屏東報導

一名女直播主為了追求更多的觀看流量，於深夜在屏東一家便利商店外的座位區進行直播，並在直播中公然露出胸部。這位女直播主在直播過程中，還因為誤以為有警車經過而驚呼並縮起身體。這種在寧靜社區中進行的公然猥褻行為，引起了居民的強烈反感，他們認為這種行為可能會給孩子們帶來不良示範。

該女直播主在深夜的直播中，對粉絲宣稱她將會露出胸部。此時，她身旁還坐著兩名陌生男子，他們就這樣看著她進行這種大膽的行為。在粉絲的鼓勵下，這位女直播主真的掀開了上衣露出胸部，但是沒多久，她就因為誤以為有警車經過而驚呼並縮起了身體。

▲一名女直播主深夜在超商門口公然做出猥褻動作 。（圖／民眾提供）

▲一名女直播主深夜在超商門口公然露胸 。（圖／民眾提供）

這位直播主在直播中表示，她知道自己的行為是違法的。然而，儘管她口頭上拒絕了粉絲對於進一步猥褻行為的要求，但是沒多久後，她又進行了另一個不雅行為。

這起事件發生在屏東的一家便利商店外，該地是一個住宅區，晚上十點後通常非常安靜。這位直播主選在這裡進行不雅直播，讓居民感到震驚並擔心其可能帶來的負面影響。居民表示，這種公然猥褻的行為可能會對周邊的孩子產生不良影響，他們認為這種為了追求流量而進行的行為是不妥當的。這名女直播主的行為已經涉及公然猥褻，這種在寧靜社區中的行為讓家長們感到憂心，他們擔心這種行為可能對孩子們產生不良影響。

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