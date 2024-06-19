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佛門住持破戒「約女直播主開房」！慘淪性愛片男主角

▲▼釋姓住持跟已婚直播主開房，性交過程被拍成性愛片。（圖／翻攝微博）

▲釋姓住持跟已婚直播主開房，性交過程被拍成性愛片。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

四川成都一名釋姓住持先前透過網路直播買家具，沒想到竟與賣家具的蔡姓女直播主產生情愫、發生性關係，結果遭到蔡女的丈夫勒索，氣得決定報警。四川雅安名山區一審審理後，判蔡女丈夫5年6月有期徒刑、併科罰金10萬元（人民幣，下同，約新台幣44萬元），蔡女則是被判緩刑、罰金5萬元（約新台幣22萬元）。

綜合陸媒報導，釋姓住持2020年間上網看直播，並且選購紅木家具，期間與販售家具的蔡姓直播主聯繫上。經過一段時間的閒聊，雙方產生情愫，釋姓住持更是因此破戒，帶著蔡女開房間，數度發生性關係。

2人非比尋常的關係被蔡女丈夫發現，性愛的過程也因此被拍了下來。蔡女的丈夫以影片為要脅，逼迫釋姓支付巨額財物。

▼釋姓住持數次約女直播主開房，性交過程還唄拍成性愛影片。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼賓館,旅館,酒店,客房,開房間。（圖／取自Pixabay）

釋姓住持無奈之下，總共支付了200萬元（約新台幣890萬元），其中包含紅木家具的100萬元（約新台幣440萬元）。不過，蔡女的丈夫仍舊不滿足，又拿手中握有的性愛影片，要求再付320萬元（約新台幣1,427萬元）。

釋姓住持無奈之下，只能報警處理，全案才被公之於眾。案件經過審理，四川雅安名山區人民法院一審宣判，蔡女被判緩刑、併科5萬元（約新台幣22萬元）罰金，蔡女的丈夫因為敲詐勒索財物既遂，因此判刑5年6月、併科10萬元（約新台幣44萬元）罰金。

此外，釋姓住持曾是四川省佛教協會副會長、成都蒲江縣佛教協會會長，此次事件發生以後，戒牒已經被註銷。

 
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