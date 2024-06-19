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社會 社會焦點 保障人權

曾說「人醜性騷擾」　Gino勁宥性侵坐牢又被控性侵！二審仍無罪

▲▼網紅「Gino勁宥」莊凱博性侵案入獄，到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲因性侵案入獄的網紅GINO，又被控性侵另名直播主，二審仍判無罪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」，因性侵某直播主遭判刑4年10月定讞。他在入獄前po澄清影片自認「人醜怎麼做都是性騷擾」，之後上Toyz的YouTube直播節目，遭另名女直播主指控性侵，莊男因此再遭起訴。莊男一審無罪，高等法院二審19日宣判，仍判他無罪。可上訴。

莊男前案有罪定讞的判決中指出，2020年5月17日凌晨3點多，莊男與被害人一起工作完後，趁著休息時間，強拉被害人到客廳沙發上親吻、撫摸，並指侵得逞。被害人抗拒並叫喊「你不是我男朋友，不要這樣碰我」，但莊男不理會，將被害人拉到廚房，並抱到流理台上，性侵得逞。

被害人本想隱忍私下解決，約出莊男在工作室內談判，但莊男竟二度性侵被害人得逞。被害人提出告訴，莊男遭起訴後，2022年10月間遭判刑4年10月定讞。

莊男入獄前仍舊喊冤，還po澄清影片自認「人醜怎麼做都是性騷擾」。之後他又與日前入獄的另名網紅Toyz（劉偉健）同框直播，但言語間仍堅稱無罪、「人醜性騷擾」等說詞。莊男的言論引發大批網友痛罵，而直播當下更有另一名女直播主CALL IN，宣稱2018年間遭到莊男性侵。檢方介入偵辦後，認為莊男犯罪嫌疑重大，因此再度提起公訴，但一審判決無罪，且因攸關被告、被害人隱私，判決未公開。

案經上訴，高等法院採秘密審理，莊男當時被記者詢問「還是覺得人醜性騷擾嗎？」，他遮臉不願回答。全案於19日宣判，高院駁回上訴，維持無罪判決。依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴受到限制，莊男幾乎無罪確定。

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