連續2年獲國際肯定！新北「北海潮與火」奪美國繆思創意大獎

▲新北市「北海潮與火」榮獲美國繆思創意大獎文化活動類金獎。（圖／新北市景觀處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府景觀處再傳捷報，「北海夜金閃閃-2023北海潮與火」活動繼日前獲得『2023倫敦設計大獎-概念設計類白金獎』LONDON DESIGN AWARDS：Conceptual Design– Exhibition & Events最高殊榮後，今又再度榮獲『2024美國繆思創意大獎（MUSE Creative Awards）-文化活動類（Cultural Event）金獎』肯定。

新北市景觀處長林俊德、朱銘美術館館長劉伯村19日於市政會議上獻獎，新北市長侯友宜再次感謝與讚揚同仁們的用心與努力，短時間內陸續獲得多座具有代表性之國際大獎的肯定，足以證明「北海潮與火」已成為國際「金」質肯定，足以代表本市作為深具「金」字招牌的年度重要慶典活動之一。

▲北海潮與火活動結合地方人文與自然地景，透過藝術家自由創作戶外裝置藝術。

繆思獎（MUSE Awards）創立於2015年，係由美國國際獎項協會International Awards Associates(IAA)發起設立，該獎共計可細分為繆思設計獎（MUSE Design Awards）、繆思創意獎（MUSE Creative Awards）、繆思酒店獎（MUSE Hotel Awards）及繆思攝影獎（MUSE Photography Awards）4類，可謂為全球最具指標性與影響力的獎項之一，每屆參賽者來自世界各國，同為追求尋找世界級的設計繆思最高榮耀而努力。

侯友宜表示，過去北海夜金閃閃–2020「光，和_作用」及「2022北海潮與火」曾以活動概念與藝術家之創作展品拿下2022美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）2項銀獎獎座，今再創佳績，「2023北海潮與火」以整體展演活動規劃報名參賽繆思創意大獎（MUSE Creative Awards)）文化活動類的獎項，並一舉拿下金獎的榮耀，除肯定本活動特有的自然人文底蘊與帶有地方特色的慶典意涵外，亦將新北豐厚多元的共融性與獨特性呈現在國際眼前。

▲北海潮與火活動結合地方人文與自然地景，亦結合光環境營造，呈現地方夜景之美。

侯友宜再次感謝各局處、在地執行團隊及地方的長期協助與支持，從而帶動北海岸的夜經濟，及推廣本市地景藝術活動與促進經濟發展，更將新北之美推向國際，創造雙贏。值得期待的是，今年的北海潮與火將推出雙主場活動，除了位於中角灣衝浪基地的火舞表演外，中山溫泉公園亦將推出仲夏星光電影院，結合在地商圈與商家響應，規劃一系列有趣豐富的配套活動與遊程，屆時歡迎大家踴躍參與。

得獎連結：https://museaward.com/winner-info.php?id=228113。

▲北海潮與火焦點之一「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」。