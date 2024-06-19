新北水環境夏令營「濕地FUN暑假」　6／20起開放報名

▲新北水環境夏令營「濕地FUN暑假」，介紹強勢水生植物。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局將於今年暑假辦理3梯次兩天不過夜「濕地FUN暑假」營隊，活動包含5大主題「濕地生態觀察、濕地故事館闖關、濕地生態調查、水資源遊戲及創意手作」，將帶領國小三、四年級學生探索濕地生態。營隊採網路報名，將於20日上午10時開放第一梯次報名，每場次限30位名額。

環保局表示，為推廣濕地保育，環保局持續結合濕地故事館、漳和濕地及新海三期人工濕地舉辦「水環境教育活動」，鼓勵孩子們走出冷氣房，用五官感受大自然。

環保局說明，本次營隊活動針對國小三、四年級學生辦理，共3梯次，時間分別在7月10至11日、7月17至18日、7月24至25日，以濕地的「觀察、調查、探索」為主軸，安排豐富多元的活動讓學員盡情地探索學習，包括進入「漳和濕地」觀察蝴蝶大道的鳳蝶、台階濕地的水生植物、近自然溪流的蜻蜓與細蟌，擁抱整個園區的多樣生態，並參與拔除外來種小花蔓澤蘭，守護濕地環境；也將前往「新海三期人工濕地」，化身小小公民科學家進行生態調查；還會在「濕地故事館」挑戰室內闖關，透過遊戲增加對濕地的了解；另外本次營隊更安排「小花蔓澤蘭燈」DIY創意手作課程，把自己親手清除的外來種小花蔓澤蘭製成美麗的藝術創作，紀錄這次難忘的環境行動。

環保局補充，三梯次活動依序分別於6月20日、6月27日及7月3日開放網路報名，歡迎學童踴躍報名。報名網址：https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=760。