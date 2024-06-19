覆議戰藍鷹拚場！　傅崐萁令「北北基桃、竹苗藍委各動員百人」

▲立院國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革覆議案將進行表決，民團今起三天號召青鳥重返立法院，而國民黨也已經借到21日青島東路、鎮江街到林森南路這一段的路權，屆時將上演「藍鷹戰青鳥」。為避免出現5月處理國會改革修法時，場外藍營支持者冷清的窘況，國民黨團總召傅崐萁已向北北基桃、竹苗區域立委下達動員令，要各自動員100人以上，從上午9時開始，8位副書記長與不分區立委則要分時段輪流上宣傳車上說明及宣講，力拚退回行政院提出的覆議案。

台灣公民陣線宣布，將在6月19日到6月21日再號召「青鳥」們，重回立法院周邊街道抗議，國民黨也申請路權號召支持改革民眾上街聲援，兩邊支持者都將聚集在青島東路上。據了解，傅崐萁下令黨團在6月21日周五動員支持民眾，搭乘大眾交通工具前來到青島東路跟林森南路口，希望在上午8時30分前就定位，9時活動正式開始，由8位副書記長與不分區立委，分時段輪流上宣傳車上說明及宣講，覆議案在立院內預計開始投票，之後開票流程在中午時結束。

▲國民黨團向立委們下達動員令。（圖／讀者提供）

同時，為避免重蹈5月處理國會改革修法時，場外藍營支持者集結淒涼慘況的覆轍，黨團也下令苗栗以北的國民黨立委1人負責100至150人到場，並盼年輕朋友站出來。

另外，不少深藍團體自發性號召支持者上街頭，退伍軍人團體「八百壯士」也開始動員，喊出「藍鷹行動戰青鳥」為口號宣傳，預計當天早上8點就要集合，要支持者們支持國會改革。其他包含全國國退休教師聯盟、韓粉社團等也都在網路上發起各地包車或搭高鐵北上的串聯。