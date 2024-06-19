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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟卓榮泰沒閣揆高度！　傅崐萁：請辭職回去當賴清德主任

▲▼傅崐萁回應三大交通法案。（圖／記者陳煥丞攝）

▲傅崐萁。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

針對行政院就國會三讀通過的國會改革法案提出覆議案，國民黨團總召傅崐萁今（19日）質詢完後受訪表示，今天非常遺憾沒有看到政院閣揆的高度，從頭到尾都用反質詢的方式來質問立委，卓榮泰若沒準備好要當中華民國的行政院長，請馬上請辭，回去總統府當賴清德的主任。

行政院長卓榮泰今赴立院備詢過程中傅崐萁提到「藐視國會罪」時，播放行政院前院長蘇貞昌與多名國民黨立委間的質詢片段，不過播完後，卓嗆，「花蓮縣議會的質詢也很精采嘛」，讓傅大怒，但卓則再立刻反酸「藐視國會了嗎？」
事後，傅崐萁受訪表示，今天非常遺憾沒有看到政院閣揆的高度，從頭到尾都用反質詢的方式來質問立委，質疑立委有無逾越職權，還把地方議會扯出來，以國家宰相閣揆的高度，卻把自己當作地方議會的議員來這裡國會殿堂，不只是侮辱更是對國會嚴重的歧視，嚴厲的譴責，卓榮泰若沒準備好要當中華民國的行政院長，請馬上請辭，回去總統府當賴清德的主任。

傅崐萁提到，行政院提出的七項覆議理由，都是虛假、造假、不實在的，今日的詢答也清楚的表達，遺憾賴清德不止要把台灣整個撕裂，全民分成兩種，一種支持他的，另一種其他的人民變成對立的社會，對國家是好事嗎？賴清德應該要把大家所有的意見調和在一起，而不是再次撕裂台灣社會，民進黨用這種極端激烈抗爭的手段，來對付意見不同的人，不是國家之福。

對於今日場外號召的青鳥行動，傅崐萁批，民進黨鼓動群眾到立法院，甚至可能對立委人身傷害，再次表達當家不鬧事，全世界沒有民主國家的執政黨及總統，會用這種方式來對付在野黨國會議員，除了深表遺憾，也希望賴手按憲法宣誓就職，請不要再推其他任何會傷害台灣的主張，台灣人民要的是安居樂業，請賴清德好好安定國家及民心，不要再有其他違反中華民國憲法的情事及主張。

傅崐萁強調，所有在野黨都會盡最大的力量來監督政府，民進黨用府院黨網軍側翼名嘴來圍堵他、中傷他整整兩個月，大家都看到了，千言萬語，傅崐萁不怕民進黨、賴清德，不怕所有的網軍側翼中傷抹黑，傅崐萁一肩扛起該做的責任，雖千萬人吾往矣，不會懼怕民進黨，也不會憂讒畏譏，對的事情會堅持到底。
 

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