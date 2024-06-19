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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怒嗆卓榮泰不針對問題回答　黃國昌：「用插話掩飾心虛」非常不齒

記者袁茵／台北報導

立法院19、20日召開全院委員會，邀行政院長卓榮泰赴立院說明及備詢；民眾黨立委黃國昌質詢時，因卓榮泰、法務部長鄭銘謙也同步在說明，使黃批評卓插嘴，氣氛火爆，立法院長韓國瑜一度出面「管秩序」。黃國昌會後受訪時痛批，卓榮泰、鄭銘謙不敢正面回答為何散播假訊息，用插話掩飾心中心虛，非常不齒。

▲▼黃國昌 立法院審查覆議案卓榮泰備詢 詢答 職權行使法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌19日上午於全院委員會詢問卓榮泰有關政院稱「懷疑公務員虛偽陳述，就可以課以刑責」，質疑哪條法律規定檢察官只要「懷疑」官員虛偽陳述就能起訴？但卓榮泰與鄭銘謙認為，是立委主觀認定就可以把官員送到法院，讓黃國昌痛批，做起訴動作的是檢察官，並非立委；而三方你一句我一句，使黃國昌痛批卓插嘴，韓國瑜則出面管秩序要官員別有搶答狀況。

會後，被問到質詢後心得、卓榮泰是不是有插嘴等問題，黃國昌出面受訪時回應，剛剛詢答過程中的整個過程，立法院都有直播，自己在YouTube上也有直播，所有的人民心裡都有一把尺，非常清楚。

黃國昌提及，自己提出了具體問題，並請卓榮泰、鄭銘謙回答，但對方針對為何散播假訊息稱「懷疑官員虛偽陳述就可以課以刑責」時，卓榮泰、鄭銘謙卻不敢正面回答，只會透過不斷的插話干擾他發言，掩飾心中的心虛，令人非常遺憾。

黃國昌指出，鄭銘謙稱《刑法》141條之一違反法律明確性原則，所以自己就援引美國法，請教目前藐視國會罪的構成要件與美國法規範哪裡不同，但「鄭銘謙回答不出問題，開始扯『我們是五權分立、美國三權分立』。」但這跟剛剛討論的爭點、卓榮泰稱待證事實構成要件到底明確不明確，完全一點關係都沒有，回答不出來就又繼續插話。

▲▼立法院審查覆議案卓榮泰備詢 法務部長鄭銘謙 職權行使法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌說，自己後來請教，行政院稱「人事同意權審查會變無限期」，但現行法的規範並未規定上限，「難道行政院也主張現行法規範違憲嗎？」但卓榮泰、鄭銘謙再一次回答不出問題，東拉西扯繼續插嘴，還說「可以訂得更好」。

黃國昌表示，他把以前總統賴清德擔任立委時，嚴詞批判前總統馬英九19天內完成人事同意權審查是趕鴨趕雞、把立法院當橡皮圖章等舉例，卓榮泰繼續扯「我們在討論的是台灣」，「對啊！我跟你在討論的就是台灣啊！」因為這就是賴清德過去當立委時講的話，「對不起，這不是我的話！」

黃國昌說明，現在為了充實人事同意權審查，修法要求最少審查一個月，「這不正是民進黨過去的主張嗎？要求強化人事同意權審查得實質審查、不要趕雞趕鴨。」但自己舉例完之後，卓榮泰又使出乾坤大挪移功夫，把問題焦點導向稱「這是（黃國昌）個人主觀意見」。

「奇怪，我剛剛質詢裡援引的每一個字，全都是賴清德當總統時說的，怎麼會是我個人意見？這是過去客觀的歷史事實。」黃國昌痛批，針對這次卓榮泰在詢答時，第一，不肯針對問題回答，第二，沒辦法解釋政院為什麼散播假訊息，第三，為掩飾自己心虛而不斷插嘴插話，干擾整個詢答程序進行，「我只能說令人非常遺憾，非常不齒。」

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