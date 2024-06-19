行政院提覆議案「方向是好的」　賴清德籲立院充分討論回應民意

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德明將迎來就職滿月，19日於總統府內召開「信賴新政·時代新台灣」記者會。針對目前正在進行的覆議案審查一事，賴清德說，行政院提出覆議案並不是為了要跟立法院對抗，而是尋求另外一個機會，讓立法院重新審視法案內容，「這方向是好的」；賴也呼籲立法院，應該要把握這難得機會，大家能坐下來，充分討論，回應民意的期待。

記者問到，行政院提出的覆議案通過可能性不高，民進黨團也要提出釋憲和暫時處分，總統對案子的看法？行政院長上任就提出覆議案，被認為是加深朝野對立，接著藍綠也都全台各自動員，甚至行政院未來可能提出釋憲，國民黨認為是加深朝野對立，總統看法？

對此，賴清德說，最近在野黨聯手進行幾項法律修正案，引起社會憂心，在這種狀況下行政院長本於憲法職權提出覆議，呼應民意要求，「我想社會是接受的。這可以從超過50%的民眾，支持行政院提出覆議案可以看得出來」。

「也就是說，行政院提出覆議案並不是為了要跟立法院對抗，而是尋求另外一個機會，讓立法院重新審視法案內容，這方向是好的。」賴清德也呼籲立法院，應該要把握這難得的機會，因為再過2天左右就要進行投票，非常期待在這48小時內，大家能坐下來，充分討論，回應民意的期待。

另外，記者也問到，今提出3個新設的委員會要團結台灣，未來是不是有可能召開國是會議，凝聚朝野共識跟產官學共識？賴清德說，針對國是會議的問題，是希望針對問題來討論，「像我這次也跟行政院卓榮泰院長充分討論後，我們提出組成3個委員會，也就是要解決社會存在的問題」。