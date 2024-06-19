賴清德設3委員會訂3目標：加強社會溝通、加速政策落實、加大社會參與

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德19日於總統府內召開「信賴新政·時代新台灣」記者會，宣布將新設聚焦氣候變遷、健康台灣、全民防衛等3大諮詢委員會。賴清德說，這部分有跟行政院長卓榮泰充分討論，預計未來要達到3大目標，加強對社會溝通、加速政策的落實、加大社會參與。

賴清德宣布，將成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會，這3個委員會的團隊成員，分別囊括行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢；副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮；健康台灣聯盟召集人陳志鴻、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠、行政院政務委員陳時中。

賴清德說，因為國政是一體的，他在推動這三項委員會的過程中，也跟卓榮泰院長有過充分討論，「我們都一致認為，這三項議題不僅僅是台灣的挑戰，也是國際社會關注的議題」，所以應該用全國整體的視野，還有全球的格局，來面對這三項挑戰。

賴清德說，也希望未來能達到三樣目標，第一個是加強對社會溝通，所以未來委員會邀請不分黨派社會的人士共襄盛舉。

第二個，是加速政策的落實。賴清德說，好比國家氣候變遷對策委員會，我們希望對於碳的定價應該要儘速有結果來執行；好比健康台灣推動委員會，百億的癌症新藥基金應該要儘速啟動。

第三個，也希望能夠加大社會參與以及驗證。賴清德說，好比在社會防衛韌性委員會裡面，我們希望除了有目標設定以外，也應該要進行小規模、無劇本的演練，讓會中的討論能據以落實。