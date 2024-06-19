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網怒吼廢除博愛座！讓座衝突頻傳　衛福部提修法：擴大優先對象

▲▼博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

▲衛福部擬修法提高博愛座適用對象。示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

文／中央社

大眾運輸博愛座紛擾不斷，存廢再引發討論。衛福部曾將擴大「實際需要者」優先乘坐對象草案送立法院審查，但新舊任立委交接屆期不續審，社家署承諾儘速凝聚共識重提修法。

立法院職權行使法規定，每屆立法委員任期屆滿時，除預（決）算案及人民請願案外，尚未議決的議案，下屆不予繼續審議。

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台北捷運近期才發生女子被強逼讓出博愛座後撞柱事件，今天又有年長者要求乘客讓座，被拒絕後竟用雙掌合擊對方頭部。根據現行身心障礙者權益保障法規定，未提供對號座大眾運輸工具應設博愛座，比率不低於總座位數15%。博愛座廢與存，社會暫無共識。

衛生福利部社會及家庭署去年9月曾提出，現行規定博愛座為身心障礙者及「老弱婦孺」優先乘坐，透過身心障礙者權益保障法修法改為「有其他實際需要者」，當時草案已送立法院審查。社家署長簡慧娟今天說，由於立法院屆期不續審原則，未通過的修法草案等於需要重來。

簡慧娟坦言，博愛座廢與存爭議已經非常久，早自民國105年起開始蒐集各界意見，邀請交通部、縣市政府與民間團體開會研議，最終將身心障礙者權益保障法條文中優先乘坐博愛座「老弱婦孺」修正為「有其他實際需要者」，擴大優先乘坐對象。

對於博愛座擴大優先乘坐對象修法能否在今年底前重提立法院審議，簡慧娟表示，現階段還難以給出時程表，因為這次身權法修法不僅涉及博愛座議題，尚有其他條文須修正，正重新蒐集各界意見，儘快研提身權法修正條文，加速將草案送交立法院。

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