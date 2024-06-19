博愛座存廢再惹議　衛福部揭修法進度：任何位子都可禮讓有需要者

▲博愛座存廢再度引發討論。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

大眾運輸博愛座爭議頻傳，存廢也再次引發討論，許多人認為希望可廢除博愛座。衛福部社家署署長簡慧娟表示，目前多數國家的公共運輸大部分仍設有博愛座，目的是希望提醒民眾禮讓有需要者優先使用，無論坐在哪個位子，看到有需要的人還是可以起身讓座。先前曾擬定的修法草案因立委屆期不續審，需重跑流程。

針對博愛座存廢，簡慧娟說，先前曾擬定《身心障礙者權益保障法》修法草案，函送立法院審議，但因立委屆期不續審，需重新進行流程再送入立法院，對於博愛座使用對象，規劃朝向修正為「有其他實際需要者」，暫時未考量廢除。

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簡慧娟表示，目前多數國家公共運輸大部分仍設有博愛座，為了提醒民眾禮讓需要者優先乘坐，但無論是哪個位子，看到有需要者仍可以讓座。

簡慧娟指出，衛福部曾在2016年邀集目的事業主管機關，包括交通部、地方政府、民間團體等進行討論，當時認為還是需保留博愛座設置，因而請交通部進行整體規劃、並結合地方政府與民間團體做全面性宣導。

此外，簡慧娟提到，先前曾就博愛座再度邀請相關部會、團體進行檢視，並取得共識，將原本的「老弱婦孺」改正為「身心障礙者或有其他實際需求者」。

現行博愛座相關條文內容為：「大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，其比率不低於總座位數百分之十五，座位應設於鄰近車門、艙門或出入口處，至車門、艙門或出入口間之地板應平坦無障礙，並視需要標示或播放提醒禮讓座位之警語。」