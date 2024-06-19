網喊博愛座改成「有實際需要者」　北捷將發函中央！盼符合社會期待

▲台北市長蔣萬安出席北投區里長座談會。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

近期台北捷運頻發生民眾為博愛座起衝突，使博愛座存廢問題再受討論，衛福部過去曾擬定《身心障礙者權益保障法》修法草案，朝向規劃修正為「有其他實際需要者」，但因屆期不續審，需重新進行流程。台北市長蔣萬安19日表示，衛福部在進行研議修法，盼放寬至「其他真正有需求的人」；北市府也補充道，北捷將要發函中央，盼更符合社會期待。

蔣萬安19日上午出席北投區里長座談會，會前接受媒體訪問。針對近期北捷常發生乘客為博愛座起衝突，有民眾建議廢除博愛座？蔣萬安回應，博愛座設置是依據中央「身心障礙者權益保障法」、交通部「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規定來辦理，最重要的是，博愛座是展現一個城市溫度以及人情味，也不希望少數個案來掩蓋或影響到多數人的善意。

蔣萬安提及，其實在前一陣子發生這些爭議事件的時候，看到衛福部有研議修改相關規定，比如希望將老弱婦孺修改成其他真正有需求者，這樣的一個善意禮讓文化是要發自內心，而不要成為道德綁架，「他可能有需要，但只是你沒有看到」，還是很希望能夠跟所有市民朋友一起努力，發揮台北市這樣的精神。

媒體追問，北捷短時間內有沒有比較具體可行的辦法？蔣萬安說，衛福部在進行相關研議修法，希望能夠將老弱婦孺放寬到其他真正有需求的人，北捷也發函給中央主管機關來討論相關法規以及爭議，「這個部分我們都很願意來進行溝通討論，也把第一線實際的情形跟中央主管機關一起交換意見。」

台北市政府副發言人李政軒補充道，北捷將發函，內容包括近期2次爭議案件，希望能提供給中央主管機關作為研議修法規範參考，盼能更符合社會期待。