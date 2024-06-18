俄國防部大洗牌　她接任副防長！後台超硬竟是「普丁親戚」

▲俄羅斯總統普丁任命安娜·齊維列娃（Anna Tsivileva）為國防部副部長，據信她是普丁一名已故堂表親戚的女兒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁17日解僱了4名副國防部長，並任命4名新的副防長，其中一人是被西方稱為「普丁近親」的安娜·齊維列娃（Anna Tsivileva）。據信，她是普丁堂表親戚的女兒，她的丈夫謝爾蓋·齊維廖夫（Sergei Tsivilyov）最近也被任命為俄羅斯能源部長，夫妻倆都受到重用。

根據莫斯科時報、路透社報導，這次官員洗牌是普丁自5月意外撤換國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）以來，俄羅斯國防部最大規模的改組之一。俄烏戰爭爆發2年多以來，普丁持續利用人事變動來表明，他希望清洗國防部的浪費與貪腐，更有效地利用俄國戰爭經濟來滿足前線需求的意志。

▲齊維列娃據信是普丁的親戚，2022曾受到英國制裁。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，此次被任命為副防長的安娜·齊維列娃，是普丁已故堂表親兄弟的女兒，她的職責將包含改善對軍人的社會福利與住房等支持。齊維列娃先前也曾經被普丁任命為一個國家基金的負責人，該基金成立目的是為了向參與俄烏戰爭的人員提供支持。如今她又升官至副防長，表現出普丁對親信的重用。

▲齊維列娃的丈夫才剛在5月被任命為俄羅斯能源部長。（圖／路透）

另一名值得注意的新任官員是俄羅斯前總理兼對外情報局局長米哈伊爾·弗拉德科夫（Mikhail Fradkov）之子帕維爾·弗拉德科夫（Pavel Fradkov）。他將負責監督與軍事有關的財產、土地和建物管理。

前第一副副財政部長列昂尼德·戈爾寧（Leonid Gornin）也被任命為第一副防長，他將負責「提高金流的透明度，確保預算資金的有效支出」。其餘一名副防長則是前經濟副部長奧列格·薩維利耶夫（Oleg Savelyev）。

這些人事任命顯示出普丁希望通過更緊密的軍事經濟控制來增加國防部的效率，並確保俄羅斯能夠在戰場上超越和持續打擊烏克蘭與背後的西方支持者。自4月23日以來，包含前任副防長伊萬諾夫（Timur Ivanov）在內的多名高層軍官因涉嫌受賄被捕，成為俄羅斯政府多年來最大的貪腐醜聞之一。