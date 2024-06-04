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社會 社會焦點 保障人權

不滿被稱「國民黨特務」　謝長廷向施明德遺孀求償二審仍敗訴

▲▼駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

▲謝長廷不滿被稱為國民黨特務，求償再度敗訴。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

已故民進黨前主席施明德的妻子陳嘉君，2021年間在臉書上發文，稱前駐日代表謝長廷是「國民黨特務」等語。謝長廷不滿，提告求償80萬元並要求刪除貼文，一審敗訴。謝長廷上訴，高等法院二審4日再度駁回謝長廷請求。

陳嘉君在2021年10月、11月間接連在臉書上發出6篇文章，內容包含「一如謝先生你自己的特務身份、謝長廷先生的特務身份一事、謝長廷是特務」、「謝長廷是調查局的人」、「線民變成民主時代的重要人物又如何？（比如...謝長廷）」、「掩蓋自己不堪之過去」、「一個是創黨特務講的故事」、「只有特務本身」、「蔣經國賞謝長廷的20萬」。

謝長廷不滿這一連串發文，對陳嘉君提出民事訴訟，請求80萬元名譽損失，並要求刪除貼文。案經士林地方法院一審審理後，駁回謝長廷請求。謝長廷上訴第二審。

高等法院二審於4日宣判，高院認為，陳嘉君相關的言論在文章中均有指名，乃是依照前調查局副局長高明輝的說詞，另外高明輝也曾經出庭作證，證稱這些內容都是他告知陳嘉君。此外，陳嘉君也引用白姓、李姓兩名前調查員的著作，內容也確實提到謝長廷曾為調查局線民等等內容。

因此高院認為，本案因涉及公共利益之事，雖無法證明其言論為真實，但如果於言論發表前經合理查證，依所取得之證據資料，客觀上可合理相信其言論內容為真實，就不會受刑法誹謗罪處罰；故此，陳嘉君已善盡查證責任而發表以上言論，縱陳嘉君未能證明言論內容與事實相符，但她既依上述證據而確信這些言論內容為真實，自不能要求陳嘉君負擔侵權行為之賠償責任。最後高院再度駁回謝長廷請求，本案謝長廷仍可上訴。

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