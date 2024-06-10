空姐公開旅行妙招！　曝飯店「這1物」超實用

▲荷蘭皇家航空（KLM）空服員艾絲特（Esther）。（圖／翻攝自IG、TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

國外一名空服員近日在TikTok上分享了多個實用的飯店住宿小技巧，迅速引起網友關注。她介紹的訣竅包括如何防止忘記保險箱內的重要物品、解決飯店窗簾漏光問題及其他生活小智慧，吸引了大量觀看和討論。

荷蘭皇家航空（KLM）空服員艾絲特（Esther）表示，為了避免忘記放在保險箱內的貴重物品，可以將一隻日常穿的鞋子放進保險箱，「因為沒有人會光著腳離開房間，因此在出門前必定會發現少了一隻鞋，就會記得去拿保險箱內的其他物品。」

此外，艾絲特還分享了一些其他旅行小訣竅，例如，使用飯店提供的浴帽來包裝鞋子，這樣可以避免鞋子弄髒行李箱內的衣物。她還建議使用「帶夾子的衣架」來夾住飯店窗簾，防止漏光，讓房間更加昏暗舒適。

艾絲特先前也曾提到，她每次入住飯店房間，總會先把水瓶丟到床下，就是為了確保沒有任何人躲在那裡，以確保自己的安全。

此外，艾絲特也教大家如何檢查房內有無隱藏攝影機，例如用手機手電筒照射窗簾、抽屜、電視、蓮蓬頭、火災警報器等處，檢查有沒有奇怪反光，或者按壓浴室鏡子，觀察是否有任何異樣，例如不正常彎曲，或者反射狀況異常等等。