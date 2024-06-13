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機上被空姐電到？空服員喊「千萬別突然挑逗」　最佳搭訕時間點曝

▲▼空服員,機組人員,空姐。（圖／CFP）

▲有些人在機上被空姐迷住後，可能會想和她們搭訕，但一名空姐卻建議大家不要這麼做。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

你搭機遇到漂亮的空姐時曾萌生搭訕的念頭嗎？達美航空的空姐泰拉最近就在TikTok勸告，乘客最好不要在飛行中搭訕空姐，因為這會讓她們感到不適，但如果你真的很想和空姐交朋友，泰拉也建議了「搭訕的最佳時間點」，以免彼此感到尷尬。

據《每日郵報》報導，泰拉在TikTok解釋，空姐們必須在飛行過程中保持專業和友好態度，因此對乘客特別溫柔只是她們的職業素養，「所以請大家不要在飛行期間嘗試挑逗空姐，因為這會讓情況變得很尷尬，而且我們其實不喜歡被搭訕，還要在事後被迫對你表現得很友好。」

@wheelsupwithtyra if you see a cute flight attendant and want to start a conversation please don’t :) here is some better advice… #flightattendant #pickupline #stewardess #airhostess #travel #aviation #airlinetiktok #adviceformen original sound - Tyra 

儘管如此，泰拉指出，乘客還是有機會向空姐們表達好感，「如果你真的很想和空姐交朋友，那麼最好的方式就是趁下飛機時遞上自己的電話號碼，讓空姐決定是否要與你聯絡，這樣你就不會讓事情變得尷尬。」

泰拉的影片在網上曝光後，瞬間就吸引了逾2.5萬人觀看，還有不少網友留言分享了自己的看法。一位名叫達倫（Darren）的男子表示，他還是會繼續嘗試和空姐搭訕，而泰拉則回應道，「這只是我的建議，但我想說，如果你願意為了她的工作著想的話，在離開的時候才搭訕，機會會更高。」

也有位網友提到，有錢又好看的名人可能會打破這些規矩時，泰拉表示，「我沒有說過不要搭訕空姐，而是建議大家在下機前才這麼做，以免整個飛行過程都很尷尬，但作為已經飛了6年的空服員，這是我可以給出的建議，而且這絕對是多數空服人員的心聲。」

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