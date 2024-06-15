日帥哥鋼琴家搭飛機「狂偷空姐圍裙」　被捕認：想聞香再試穿

▲齋藤一也於4月25日偷闖入飛機後方的簡易廚房裡，偷走空姐的1件圍裙。（圖／X）

圖文／CTWANT

日本一名34歲的鋼琴家齊藤一也，近日因涉嫌在飛機上偷竊空姐的圍裙而被逮捕，事後他承認了指控，並表示「我收集了一系列女生制服，我會聞它們的味道並穿上。」

據日本雅虎報導，東京機場警察局稱，犯罪嫌疑人齋藤一也於4月25日下午3點左右抵達沖繩縣石垣市，而後在起飛前的1架新石垣機場飛羽田機場的全日空客機內，偷偷闖入後方簡易廚房裡，偷走了空姐的1件圍裙（約新台幣1024元）。警視廳稱，齋藤當時坐在飛機後部靠近廚房的座位上，確認沒有空服員在場後，進入機艙將圍裙藏在褲子裡。

日本警方於14日宣布，逮捕了齊藤一也，他也承認了這些指控，並表示「我的愛好是收集女式制服，我會聞它們的味道，並親自穿上」。

警方更從齊藤的家中查獲了多件圍裙和護士制服，齊藤說自己已經偷了幾十次，而自今年4月開始，警方接獲全日空航空公司多件類似的案件，東京機場警察署正在調查其關聯性。

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